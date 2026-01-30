ハリー・スタイルズが、「Together, Together」ツアーの収益の一部を、イギリスの小規模ライブハウスに寄付する。先日『Aperture』をリリースしたところのハリーが、チケット1枚につき1ポンド（約210円）をイギリス国内の経営に苦しむ独立系会場を支援する団体LIVE Trustに寄付することが発表された。



【写真】フライパンを手にしておどけるハリー・スタイルズ

Music Venue Trustのインスタグラムではこう発表されている。「ハリー・スタイルズが2026年を派手に幕開けました。そして、草の根コミュニティの支援と共に」「彼はUKスタジアムツアーのチケット毎に1ポンドをイギリスの草の根的会場を直接支援するLIVE Trustに寄付することを発表した最初のアーティストとなりました」「1ポンドというのは少ないと感じるかもしれません。しかし、このレベルのトップアーティストが動き出すと、ライブ音楽の生態系全体を支えている基盤に対して、本格的で長期的な支援が届くようになるのです」



先日MTVは、2024年7月から2025年7月にかけて、イギリス国内で30もの小規模会場が閉鎖に追い込まれたことを報じていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）