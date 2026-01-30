¥·¥í¥Á¥É¥ê¤ä¥¦¥ß¥¬¥á¤Î»ºÍñ¤Ë´üÂÔ Âè26²ó´Ä¶Èþ²½¶µ°éºÇÍ¥½¨¹»¢ ¼¯»ùÅç¸©°¤µ×º¬»ÔÎ©ÏÆËÜ¾®³Ø¹»
¡¡ÃÏ°è¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÈþ²½³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¾®¡¦Ãæ³Ø¹»Åù¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö´Ä¶Èþ²½¶µ°éÍ¥ÎÉ¹»ÅùÉ½¾´»ö¶È¡×¡Ê¼çºÅ¡á¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¿©ÉÊÍÆ´ï´Ä¶Èþ²½¶¨²ñ¡¢Î¬¾Î¡¦¿©´Ä¶¨¡Ë¡£26²ó¤ò¿ô¤¨¤ëº£Ç¯ÅÙ¡¢ºÇÍ¥½¨¹»¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿³Ø¹»¤Î¾Ò²ðÆÃ½¸¤Î2²óÌÜ¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©°¤µ×º¬»ÔÎ©ÏÆËÜ¾®³Ø¹»¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£É½¾´¼°¤Ï1·î30Æü15»þÈ¾¤«¤é¡¢ÀõÁð¥Ó¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ÃÏ°è¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ³¤¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¿ÔÎÏ
¡¡±óÀõ¤ÎÇò¤¤º½ÉÍ¤¬Ìó3Ò¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯ÏÆËÜ³¤¿åÍá¾ì¡£²Æ¾ì¤Ï¸©Æâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤ËÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·Ê´Ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±¹»¤Ç¤Ï³¤´ßÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£º½ÉÍ¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¶õ¤´Ì¤Ê¤É¤ÎÉºÃå¤´¤ß¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë»¶Íð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´¤ß²ó¼ý¤ËÎå¤à¡£
¡¡¤¤á¤ÎºÙ¤«¤µ¤¬¼«Ëý¤ÎÇò¤¤º½ÉÍ¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÆ°¿¢Êª¤¬À¸Â©¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤ä¥·¥í¥Á¥É¥ê¤¬ËèÇ¯¡¢»ºÍñ¤ËË¬¤ì¤ëÉÍÊÕ¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¡¢»ùÆ¸¤Ï¡ÖNPOË¡¿ÍÏÆËÜ³¤´ß¥¦¥ß¥¬¥á¡¦¥·¥í¥Á¥É¥ê²ñ¡×¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ë¥·¥í¥Á¥É¥ê¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËµÞÂ®¤Ë¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÆËÜ³¤¿åÍá¾ì¤Ç¤â¥Ò¥Ê¤ÎÁãÎ©¤Á¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¯¤¬Áý²Ã¡£Í×°ø¤ÏÊ£¿ô¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º½ÉÍ¼«ÂÎ¤Î¸º¾¯¤ä¡¢¥Ø¥Ó¡¢¥¿¥Ì¥¤Ë¤è¤ëÊá¿©¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¡£º½¤ËÄ¾ÀÜÍñ¤ò»º¤à½¬À¤¬¤¢¤ë¥·¥í¥Á¥É¥ê¤Ï¡¢º½ÉÍ¤ËÁð¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤´¤ß¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»ºÍñ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ìµ»ö¤Ë»ºÍñ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º½¤ÈÊÝ¸î¿§¤ÎÍñ¤Ï¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤º¤ËÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ò³Ø¤ó¤À»ùÆ¸¤Ï¡¢Ãí°Õ¤òÂ¥¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä´ÇÈÄ¤òºî¤ê¡¢½»Ì±¤È¤È¤â¤Ë³¤´ß¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤Ï¡¢ÉºÃå¤´¤ß¤Ëº®¤¸¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢²ó¼ý¼Â¸³¤ò³«»Ï¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤´¤ß¤¬¥¦¥ß¥¬¥á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÏÆËÜ³¤¿åÍá¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤Î»ºÍñ¤Î¸º¾¯¤â¿¼¹ï¤À¡£
¡¡´îµ×ÅÄÂÙ»³¡Ê¤¿¤¤¤¶¤ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê¾®3¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÏÆËÜ³¤´ß¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡NPOË¡¿ÍÏÆËÜ³¤´ß¥¦¥ß¥¬¥á¡¦¥·¥í¥Á¥É¥ê²ñ¤ÎËÜÏÆ´îÇîÉûÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³¤´ß¤äÀ¸¤Êª¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡´Ä¶ÌäÂê¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤ä¥·¥í¥Á¥É¥ê¤¬Ë¬¤ì¤ëË¤«¤Êº½ÉÍ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë¹ï¤à¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë