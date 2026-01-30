¥«¥¶È³¦¤ÎÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤¯¡Ò¸åÊÔ¡Ó ¥·¡¼¥Ñ¥¸¥ã¥Ñ¥ó µÈËÜ¹ä¹¨¼ÒÄ¹ ¡È¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥É¡ÉÄêÃå ¿·µ¬»ö¶È¤âÀÑ¶ËÅ¸³«
¡½¡½¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥ÉÍÜ¿£¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¡£
µÈËÜ¡¡¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Î³Ì¤Ä¤¥«¥¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ¸»º¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥ÉÍÜ¿£¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ²´éÚ¶¨µÄ²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö²´éÚ-1¡Ê¥«¥¥ï¥ó¡Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¸»º¼Ô¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢¥«¥°¦¹¥²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥ÉÍÜ¿£¤Îº¬´´µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ÏËèÇ¯Âç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿Í¹©¼ïÉÄ¤ÎÉ¬Í×À¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤Þ¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÅ¬¤·¤¿ÍÜ¿£ÊýË¡¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥ÉË¡¤Ï°ìÈÌ²½¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡½¡½Á°´ü¡Ê25Ç¯6·î´ü¡Ë¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÇä¾å¹â¤¬Ìó2ÇÜ¤Ë¿Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¡£
µÈËÜ¡¡°ì¤Ä¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥ÉÍÜ¿£¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£À¸»º¼Ô¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤ê¡¢À¸»ºÎÌ¤âÁý¤¨¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤¬ÈùºÙÁôÎà¥Ð¥¤¥ªÁõÃÖ¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¡£´ûÂ¸»ö¶È¤È¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ¾Êý¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹¤·¤¿¡£º£´ü¤â1.5ÇÜ¤ÎÇä¾å¹â¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¿·µ¬»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÈùºÙÁôÎàÇÝÍÜÁõÃÖ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
µÈËÜ¡¡ÈùºÙÁôÎà¤È¤ÏÍÜ¿£¤Î¿©ÊªÏ¢º¿¤Îº¬¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÄÀ¸¡¢ÃÕ³¡¢ÃÕ¥¨¥Ó¡¢ÃÕ¥¦¥Ë¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î±Â¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎÇÝÍÜÊýË¡¤ÏÏ«Æ¯½¸ÌóÅª¤Ç¡¢¤·¤«¤âÉÔ°ÂÄê¤À¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¿åÁå¤ÇÇÝÍÜ¤¹¤ë¤¿¤áºÙ¶Ý¤Ê¤É¤¬º®Æþ¤·Êø²õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Åö¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥Ê¥ÀÀ½¤ÎÁõÃÖ¤ÏÇÝÍÜ¤ò¼«Æ°²½¡¢°ÂÄê²½¤µ¤»¤ë¡£5t¤Î¿åÁå15´ðÊ¬¤ÎÀ¸»º¤¬1Âæ¤ÎÁõÃÖ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤â¾²ÌÌÀÑ¤â°µÅÝÅª¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤â²ÈÄí»ÈÍÑ¤ÎÅÅµ¤ÂåÄøÅÙ¤ÇºÑ¤à¡£
¡¡¼ïÉÄÀ¸»º¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈùºÙÁôÎà¤ÎÇÝÍÜ¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤ÏÁ´ÂÎ¤Î4³ä¤òÀê¤á¤ë¡£ÈùºÙÁôÎà¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ËÈæÎã¤·¼ïÉÄ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤â·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ïÉÄÀ¸»º¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÄì¾å¤²¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä¥³¥¹¥á¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤Ï¹¤¤¡£¾Íè¤Ë¸þ¤±¹Ò¶õµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Âç¼êÀ½Â¤¶È¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤½¤Î¤Û¤«¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Ï¡£
µÈËÜ¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´ë¶È¡¢EMYG Aqua¼Ò¤¬À½Â¤¤¹¤ë¾ô²½ÁõÃÖ¤ÎÁíÂåÍýÅ¹¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥¤ÎÂçÄ²¶Ý¤Ê¤É¤ò½üµî¤·°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¼¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Î¼çÍ×¤ÊÀ¸»º¼Ô¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥«¥¾ô²½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤«¤±Î®¤·¤äUV¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¤¤°ÂÁ´´ð½à¤òÀßÄê¤¹¤ë³¤³°¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬Áý¤¨¤ëº£¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤òÁÊµá¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃùÂ¢¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë¡£¿å¼Á¤È¿å²¹¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ô²½¤·¤¿¸å¤Î¥«¥¤ÎÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¡¢À¸»º¼Ô¤¬½Ð²Ù¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂæÉ÷¤äÀÖÄ¬¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÈÎÇäÀè¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½Ð²ÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£¸å¤â³¤³°¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤êÉÊ¼Á¤È¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤·¡¢ÍÜ¿£¶È³¦¤Î¿Ê²½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë