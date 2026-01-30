「どんだけ仲良いの」向井康二、兄弟旅行ショットを公開！「完全オフの康二くん見れて幸せ」
Snow Manの向井康二さんは1月29日、自身のInstagramを更新。兄弟で旅行に行った際の様子を公開し、反響が寄せられました。
【写真】向井康二、兄弟で旅行へ
コメントでは「ほんっとええ顔してる」「大好きなお兄と最高だねっ」「幸せが伝わってくるわ」「たつ兄と濁り酒で乾杯！エエ時間やね」「どんだけ仲良いの」「無料で拝見していいものとは思えぬ破壊力」「完全オフの康二くん見れて幸せ」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「無料で拝見していいものとは思えぬ破壊力」向井さんは「Brothers’ Trip」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。浴衣姿で飲酒する向井さんのソロショットなどです。5枚目の写真と動画では撮影者が持つおちょこに向井さんがお酒を注いでいます。前髪をあげた姿で幸せそうにお酒に舌鼓を打っており、リラックスした雰囲気が伝わってきますね。
「小さい時からお鼻にホクロもあったんだね」Instagramでは撮影のオフショットやプライベートショットを公開している向井さん。10日には「今日はタイではこどもの日。パパママありがとう」とつづり、自身の幼少期の写真を投稿しました。ファンからは「ちびこじ可愛すぎる」「面影めちゃくちゃあるーーー!!」「小さい時からお鼻にホクロもあったんだね」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
