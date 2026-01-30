µþ¥¢¥Ë¿·ºî¡ØÆó½½À¤µªÅÅÝæÌÜÏ¿-¥æ¡¼¥ì¥«¡¦¥¨¥ô¥ê¥«-¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¡¡ÆüËÜ¤Î¸ÅÅÔ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊª¸ì¡ÚµþÅÔ¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¡ØÆó½½À¤µªÅÅÝæÌÜÏ¿-¥æ¡¼¥ì¥«¡¦¥¨¥ô¥ê¥«-¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬2026Ç¯7·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¡¢1·î27Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Netflix¤Ç¤âÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾øµ¤µ¡´Ø¤¬°Û¾ïÈ¯Ã£¤·¤¿À¤³¦Àþ¤ÎµþÅÔ¡£Netflix¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¡ÖNewsroom¡×¤Ë´ÆÆÄ¡¦ÂÀÅÄÌ»á¤Ï¡ÖµþÅÔ¤«¤é³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¸ÅÅÔ¡¦µþÅÔ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆó¼¡¸µºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SF¡¢Îò»Ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ËÀÄ½Õ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¾®Àâ¡Û¶Á¤±¡ª ¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à
ËÌ±§¼£¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¶¯¹ë¹»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÜÌä¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï´ØÀ¾Âç²ñ¤Ë¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤·¤¯ÉëÇ¤¤·¤¿Âì¾º¤Î¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï¥½¥í¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÎÁè¤¤¤ä¡¢ÊÙ¶¯¤òÍ¥Àè¤·Éô³è¤ò¼¤á¤ëÀ¸ÅÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤ÎËèÆü¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¡£¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¡£
ÉñÂæ¤Ï±§¼£»Ô¡£
¡Ú¾®Àâ¡ÛÍÄºÅ·²ÈÂ²
ÌÌÇò¼çµÁ¤ÎÃ¬¡¦Ìð»°Ïº¤ÎËèÆü¤Ï¡¢Íê¤ê¤Ê¤¤·»Äï¤¿¤Á¡¢Äì°ÕÃÏ°¤¤¥é¥¤¥Ð¥ëÃ¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÈþ½÷¤Ë¤¦¤Ä¤Ä¤ò¤Ì¤«¤¹Íî¤Á¤Ö¤ìÅ·¶é¤È¤½¤ÎÈþ½÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÍÏ»»þÃæ¡¢ÇÈÍðËü¾æ! µþÅÔ¤Î³¹¤Ë¡¢ÌÓ¿¼¤°¦¤¬¹ß¤ë¡£
ÉñÂæ¤ÏµþÅÔ»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¤¤Ê¤ê¡¢¤³¤ó¤³¤ó¡¢Îø¤¤¤í¤Ï¡£
µþÅÔÉú¸«¤ËÊë¤é¤¹½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¦Éú¸«¤¤¤Ê¤ê¤Ï¡¢ÊÒÁÛ¤¤¤ÎÃË¤Î»Ò¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Æâµ¤¤Ç¾¯¤·¤ª¥Ð¥«¤Ê½÷¤Î»Ò¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÊÑ¿ÈÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤ê¤Î¡¢µþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤ëÇÈÍðËü¾æÎøÌÏÍÍ!?
ÉñÂæ¤ÏµþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛµþÁûµº²è
µþÅÔ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¶ÀÅÔ¤Ø¡¢¹õ¤¤Ñ½¤òÁÜ¤·µá¤á¡¢»þ¶õ¤Î¶¹´Ö¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¿¾¯½÷¡¦¥³¥È¡£Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢±Õ¾½¤ÎÄÉ¤Ã¼ê¤äÍÅ²ø¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¤¬¡¢µðÂç²½¤¹¤ë¥¢¥é¥¿¥Þ¤Ç¤Ê¤®Ê§¤¤¡¢¼°¿À¤Î°¤¡¦Òß¤È¤È¤â¤ËÅÔ¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªº×¤êÁû¤®¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÔ¤òÅý¤Ù¤ë»°¿ÍµÄ²ñ¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÌÀ·Ã¤Î¸µ¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¥³¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢Áû¤®¤Î¸å¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤ÆÌÀ·Ã¤Ë¼¸¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊËèÆü¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Î¾¿Æ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´ê¤¤Â³¤±¤ë»°¿ÍµÄ²ñ¤Î»Ä¤ê¤Î¤Õ¤¿¤ê¡¢µðÂç¥í¥Ü¡¦¥Ó¥·¥ã¥Þ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤ò¶î»È¤¹¤ë°ÈÇÏ¤È¡¢ÍÅ²ø¤¿¤Á¤Î½÷²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ëÈ¬À¥¤Ï¡¢¶ÀÅÔ¤Î¤Þ¤Á¤Ç"¤ß¤ä¤³ÍÍ"¤È¤·¤Æã«¤é¤ì¡¢Èà¤é¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¸ÅÅÔ¤µ¤Þ¤ò¡¢¥³¥È¤Î¿È¤ò°Í¤êÂå¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸Æ¤ÓÌá¤½¤¦¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿...¡£
µþÅÔ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¶ÀÅÔ¤¬ÉñÂæ¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¤¿¤Þ¤³¤Þ¡¼¤±¤Ã¤È
¤¦¤µ¤®»³¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëÌß²°¤ÎÌ¼Ž¥ËÌÇòÀî¤¿¤Þ¤³¤Ï¡¢¤ªÌß¤È¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾¦Å¹³¹¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¹â¹»1Ç¯À¸¡£¾¦Å¹³¹¤¬ÆÃ¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ëÇ¯Ëö¤Ë¡¢ÆÍÁ³¡¢¹âÈô¼Ö¤ÊÄ»¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤¹¤½¤ÎÄ»¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¤¿¤Þ¤³¤Î²È¤Ëµï¸õ¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ......¡©¤¿¤Þ¤³¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÄ»¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¼ç¤ÊÉñÂæ¤ÏµþÅÔ»Ô¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¦¤µ¤®»³¾¦Å¹³¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï½ÐÄ®Ëñ·Á¾¦Å¹³¹¡£
¡Ú¥²¡¼¥à¡ÛÇöºùµ´
»þ¤ÏÊ¸µ×»°Ç¯½½Æó·î¤ÎËö¡£¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿Éã¤òÃµ¤·¤Ë¹¾¸Í¤è¤ê¾åÍì¤·¤¿ÀãÂ¼ÀéÄá¤Ï¡¢µþ¤Î³¹¤Ç·ì¤Ëµ²¤¨¤¿²½¤±Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£"¿Í»Â¤ê½¸ÃÄ"¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿·ÁªÁÈ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶öÁ³¤Ë¤âÈà¤é¤ÎÈëÌ©¤Î°ìÃ¼¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÆÖ½ê¤ËÆð¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ëÆæÂ¿¤¿ÍÊª¤¿¤Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¼¤Þ¤ê¤æ¤¯¿·ÁªÁÈ¤Î°Ç--¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÉã¤òÁÜ¤¹¤¦¤Á¡¢ÀéÄá¤ÏÈëÌ©¤ÎÁ´ÍÆ¤ä¼«¿È¤Î½Ð¼«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿·ÁªÁÈ¤È±¿Ì¿¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯--¡£ËëËö¤È¤¤¤¦Æ°Íð¤ÎÃæ¡¢¿®Ç°¤Î¤¿¤á¤ËÅá¤ò¿¶¤ë¤¦ÃË¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î±Æ¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁè¤¤¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿--¡£
ÉñÂæ¤ÏµþÅÔ»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛµþÍì¤ì¤®¤ª¤ó
Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÀéÇ¯¤ÎÅÔ¡¦µþÅÔ¤¬·Þ¤¨¤¿ºÇÂç¤Î´íµ¡¡ª¤½¤ì¤òµß¤¨¤ë¤Î¤Ï...!?ÀõÌî¤ê¤ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼½¸ÂçÀ®¡ª
µþÅÔ»ÔÆâ¤Î¼Âºß¤Î¾ì½ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´-ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý-
ËëËö¤ÎÆ°Íð´ü¡¢"¿Í»Â¤êÈ´ÅáºØ"¤È¶²¤ì¤é¤ì¤¿»Ö»Î¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃË¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÅþÍè¤È¶¦¤Ë¿Í¡¹¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·µî¤ê¡¢¡ÖºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÁÀâ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»þ¤ÏÎ®¤ì¡½¡½ÌÀ¼£½½°ìÇ¯¡¢Åìµþ²¼Ä®¡£µÕ¿ÏÅá¤ò¹ø¤Ë²¼¤²¡¢ÉÔ»¦¤òÀÀ¤¦Î¹¤Î·õµÒ¡¦ÈìÂ¼·õ¿´¤Ï¡¢¿ÀÃ«³è¿´Î®¤Î»ÕÈÏÂå¡¦¿ÀÃ«·°¤È½Ð²ñ¤¦¡£·õ¿´¤Ï¡¢³è¿´Î®¤òñÙ¤ëÄÔ»Â¤ê¡Ö¿Í»Â¤êÈ´ÅáºØ¡×¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·°¤Î¤â¤È¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£ÅìµþÉÜ»ÎÂ²½Ð¿È¤ÎÌÀ¿ÀÌïÉ§¡¢·ö²Þ²°¤ò¾Î¤¹¤ëÁê³Úº¸Ç·½õ¤È¤¤¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤²áµî¤Î°ø±ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë½ÉÅ¨¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐÖµ¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¤è¤ëÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡½¡½¡ª
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý µþÅÔÆ°Íð¡×¤Î¼ç¤ÊÉñÂæ¤¬µþÅÔ¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ
¿Í´Ö¤Î½»¤à¡ÖÊª¼Á³¦(¥¢¥Ã¥·¥ã¡¼)¡×¤È¡¢°Ëâ¤Î½»¤à¡ÖµõÌµ³¦(¥²¥Ø¥Ê)¡×¡£ËÜÍè¤Ï´³¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤Æó¤Ä¤Î¼¡¸µ¤À¤¬¡¢°Ëâ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÊª¼Á¤ËØá°Í¤·¡¢Êª¼Á³¦¤Ë´³¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¿Í´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°Ëâ¤òã±¤¦¨¡ã±Ëâ»Õ(¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È)¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡ÖÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ µþÅÔÉÔ¾ô²¦ÊÓ¡×¤Î¼ç¤ÊÉñÂæ¤¬µþÅÔ¡£
¡Ú¾®Àâ¡ÛµþÅÔ»ûÄ®»°¾ò¤Î¥Û¡¼¥à¥º
µþÅÔ¤Î»ûÄ®»°¾ò¾¦Å¹³¹¤Ë¡¢¥Ý¥Ä¥ê¤È¤¿¤¿¤º¤à¹üÆ¡ÉÊÅ¹¡ØÂ¢¡Ù¡£
½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¿¿¾ë°ª¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÎÅ¹¼ç¤ÎÂ©»Ò¤Î²ÈÆ¬À¶µ®¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
À¶µ®¤ÏÊª¹ø¤ä½À¤é¤«¤¤¤¬¶²¤í¤·¤¯´¶¤¬±Ô¤¯¡¢¡Ø»ûÄ®¤Î¥Û¡¼¥à¥º¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ª¤ÏÀ¶µ®¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÒ¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë´ñÌ¯¤Ê°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡½¡½
µþÅÔÁ´°è¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¼Âºß¤¹¤ë·úÂ¤Êª¤ä¾ì½ê¤âÅÐ¾ì¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤³¤Ï³ûÀî¥²¡¼¥àÀ½ºî½ê
¡Ö¥²¡¼¥àºî¤é¤Ø¤ó¡ª¡©¡×
¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤Î²È¤Ç¡¢¶öÁ³»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥è¥¦¡£
¤½¤Î³¨¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢ÂÎ¤Ë°ðºÊ¤¬Áö¤ê¥²¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¡¹¤È°î¤ì¤Æ¤¤Æ¡½¡½¡ª¡©
Ãç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ¥¼¥í¤«¤é¥²¡¼¥à³«È¯¡ª
µþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÉÔ³Ê¹¥¤Ç°¦¤ª¤·¤¤¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÎÀÄ½Õ·²Áü·à¡£
ÉñÂæ¤ÏµþÅÔ»Ô¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤è¡ª¡×¤´ÅöÃÏºîÉÊ¾ðÊó¡õ¸ý¥³¥ßÊç½¸Ãæ
µþÅÔ¤¬ÉñÂæ¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤ÏÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¤¥Á¥ª¥·ºîÉÊ¤ò¡¢Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
µþÅÔ°Ê³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤óÂç´¿·Þ¡£¾ðÊó¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª