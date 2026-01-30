26年度前期朝ドラ「風、薫る」出演者7人解禁 生田絵梨花・玄理・菊池亜希子ら豪華キャスト集結
【モデルプレス＝2026/01/30】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」より、7人の出演者が発表された。
同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。今回は新たに、玉田多江役に生田絵梨花、泉喜代役に菊池亜希子、東雲ゆき役に中井友望、柳田しのぶ役に木越明、工藤トメ役に原嶋凛、松井エイ役に玄理、梶原敏子役に伊勢志摩の出演が決定した。（modelpress編集部）
＜役柄説明＞
江戸時代には奥医師をしていた家に生まれ、身近に医療がある環境で育つ。優等生気質で意識が高い。それが原因で周囲と衝突することも。家族内に、とある事情を抱えて養成所に入所する。
＜コメント＞
・「風、薫る」に出演される意気込み
いつか朝ドラに出演させていただきたいと、長年心の中で強く願っておりました。今回「風、薫る」に出演させていただけること、大変嬉しく、身が引き締まります。見上さん、上坂さんをはじめとする共演者の皆さん、そしてスタッフの皆さんがこの作品に注ぐ情熱や愛情を間近に感じ、心に新鮮な風が吹き込む毎日です。私もこの作品の一員として、精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します。
・連続テレビ小説 出演歴：初出演
初めて朝ドラに出演させていただきます。小さい頃から親しんできた、多くの方に愛されている朝ドラに参加することは、ずっと憧れていた夢でした。これまで何度も挑戦してきた中で、今回ご一緒させていただけることになり、とても光栄です。
・作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
私が演じる玉田多江は、見上さん、上坂さん演じる主人公と共に、ナイチンゲールの教えを受け継ぎ、看護の道を志す女性です。今回の出演を母に伝えたところ、私が生まれた場所がドイツにある「ナイチンゲール病院」だったと知り、不思議なご縁に驚きました。看護の精神や使命を、しっかりこの身に宿しながら、奮闘したいと思います。
＜役柄説明＞
同窓生の中で最年長。キリスト教をあつく信仰しており、過去に離縁している。懐が深く、静かに同窓生たちを見守る。
＜コメント＞
・「風、薫る」に出演される意気込み
初めての“朝ドラ”への出演、とても嬉しく眩しい気持ちです。この年齢で学生役を演じることに戸惑いもありましたが、これは私が演じる喜代の気持ちそのものだなと思いました。年齢にとらわれず挑戦する勇気と喜びを、私自身が喜代から貰っています。可愛く愛おしい学友たちとの日々、大切に演じたいです。
・連続テレビ小説 出演歴：初出演
“朝ドラ”って、朝日のような存在だと思います。朝の気持ちって、必ずしも健やかとは限らなくて、どんより晴れない日もあるけれど、とりあえずカーテンを開けたら気持ちが浮上するように、朝ドラの主題歌を聞いた瞬間心が軽やかに回りはじめる、そんな効能があるなと思います。
・作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
数年前に入院したことがあるのですが、眠れなくて看護師さんと少しだけこっそりおしゃべりした夜のことをよく思い出します。何を話したかは全然覚えていないけれど、心がとても楽になったのを覚えています。見えない部分に目を向けて察してくれる、その気遣いにとても救われました。
＜役柄説明＞
子爵の娘。ナイチンゲールに憧れて、それまで通っていた女学校から看護婦養成所に転入。おっとりしているが、危なっかしいピュアさがある。
＜コメント＞
・「風、薫る」に出演される意気込み
この度 「風、薫る」に参加できること、ほんとうにうれしい気持ちでいっぱいです。私が演じる東雲ゆきは、ナイチンゲールに強い憧れを持つ女の子です。オタク的な少し痛い一面もありながら、それ故の純粋さを持って自分の志を大切にできる女の子だと感じています。ゆきの人生の中で看護という道がどのように開かれてゆくのか、しっかりと身をもって体感したいなと思っています。看護学校1期生のみなさんと、お芝居をしながら学びゆく日々が楽しみです。
・連続テレビ小説 出演歴：初出演
朝ドラは、俳優を志したときからずっと変わらず持ち続けてきた大きな夢でした。なので今回の出演を聞いたときは、驚きとうれしさといろいろな感情が昂る想いでした。毎朝スッと日常の中に流れ込んでくるような、それでいてそこに当たり前にあるもの、今回のタイトルは朝ドラを象徴するような言葉な気がしています。
・作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
看護もまさしくそうで、衣食住と隣り合わせで生活の中に当たり前にあるもの、として育ってきました。しかし今回実際に看護という仕事に少しずつ触れていく中で、「これらが当たり前の仕事でなくてはならない」、そういう思いを持ってやってきてくれた人たちによって積み重ねられた当たり前、なのだと、改めて有り難みを痛感しています。私もそれを伝える側に少しでもなれればと思います。
＜役柄説明＞
大店の呉服屋の四女。西洋の本で見たナース服に憧れて養成所に。結婚はイヤ、勉強は嫌い。独特な感性は周囲を戸惑わせることもある。
＜コメント＞
・「風、薫る」に出演される意気込み
しのぶは、全然忍びません。スタッフさんに明治のギャルと言われ、なるほどと膝を打ちました。社会が言う「幸せ」よりも、胸のワクワクに従って、看護学校に入学し、心の風向きで人生を進めてゆく、明るいたくましさを持った女性だと思います。向かい風も、追い風も、すべて吸い込んで進んでゆく。作品に関わる素晴らしい皆様と一緒に、そんなエネルギーを届けられたら、とてもうれしいです。頑張ります。皆様の毎日にいい風が吹きますように！
・連続テレビ小説 出演歴：初出演
物語を楽しむことが朝の生活のなかに組み込まれている、物語の続きを楽しみにテレビまで起きてくるって、すごく可愛らしい素敵な文化だと思います。私も何度も見返している作品がありますし、朝ドラを見るために学校に遅刻していた友達もいました。彼女に報告するのが楽しみで仕方ありませんし、彼女のように毎朝楽しみにされている方が日本中にたくさんいらっしゃることに、身が引き締まる思いです。
・作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
祖母の看病で半年間お世話になった施設の看護師のかたが、最期には一緒に泣いてくださいました。出演が決まった後のことだったので、「寄り添い方」についても考えていた時期の出来事で、そのあたたかさに驚きました。もちろん、どう寄り添うかに正解不正解はないですし、単純な結論の出せることではないですが、看護師さんと泣き笑いした時間はとてもあたたかかったです。ドラマを通して、日々大変な業務に携わっていらっしゃる皆様にも、何かあたたかいものを届けられたらと願っております。
＜役柄説明＞
青森県出身で裕福な農家の末っ子。家族を亡くした経験をきっかけに看護婦養成所へ。困難を乗り越える根性があり、ムードメーカー的な面もある。
＜コメント＞
・「風、薫る」に出演される意気込み
この度、「風、薫る」に出演させていただくことになり、胸がいっぱいになるほどうれしく、同時に大きな光栄を感じています。朝ドラは、幼いころから家族と一緒に観てきた、私にとってずっと憧れてきた場所でした。「工藤トメ」は、マイペースでありながら周囲にやさしい風を運ぶ、芯の強い女の子です。迷いや戸惑いも含めて一つひとつ丁寧に向き合いながら、彼女のまっすぐな気持ちを大切に演じていきたいと思っています。朝の時間にそっと寄り添える存在になれるよう、精一杯作品に向き合っていきます。
・連続テレビ小説 出演歴：初出演
今回が、初めての朝ドラ出演となります。朝ドラは、特別な出来事だけでなく、日々の何気ない感情や小さな選択を丁寧に描き、登場人物の成長を毎朝見守れるところが魅力だと感じています。視聴者の方が、まるで身近な誰かの人生を応援しているような気持ちになれる、温かな時間を届けてくれる作品だと思います。そんな朝ドラの一員として参加できることに喜びを感じると同時に、大きな責任も感じています。初めてだからこそ一つひとつを大切に学びながら、誠実に役と向き合っていきたいです。
・作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
身近な友人の中に、今年4月から看護学校に進学予定の子が何人かおり、私にとって看護師という職業は、とても身近で当たり前のようにそばにある存在でした。進路の話や、これから始まる学び、実習への不安や期待を聞く中で、自然と幼い頃の記憶がよみがえってきました。私は小さいころ、毎月のように小児科に通っており、そのたびに不安や怖さを抱えていました。そんな時、看護師さんたちはいつも目線を合わせ、やさしい声で話しかけ、私の気持ちが落ち着くまでそばにいてくださいました。当時は意識することもなく受け取っていたその存在が、今回台本を読み進める中で鮮明によみがえり、「支える」ということの本当の意味を改めて感じました。本作は、看護がまだ当たり前ではなかった時代を描いた物語です。だからこそ私自身も、「当たり前」だと思っていたことを一つひとつ見つめ直しながら、トメとして素直に学び、驚き、成長していきたいと思っています。看護の原点にある、人を思う気持ちに寄り添いながら、この作品に真摯に向き合っていけたらうれしいです。
＜役柄説明＞
女学校の英語教員をしていたが校長に請われて急きょ、養成所の舎監兼通訳に。個性の強い面々に戸惑う日々を送る。
＜コメント＞
・「風、薫る」に出演される意気込み
梅岡女学校の英語教師兼、寮の舎監として看護学校の生徒たちを見守る松井エイを演じます。松井先生は看護の知識はゼロですが、日々看護学校の生徒たちと時間を過ごす中で自身が信じるキリスト教の精神との繋がりを見いだし、当時まだとても珍しかった働く女性として共に世の中に静かに挑んでいく姿に私も感銘を受けています。このドラマの登場人物全員が歴史に名を残す人々ではないにしても、松井先生のような女性がどこかに存在していたからこそ今日好きなことを仕事にできる私たちがあるんだということもまた実感しています。丁寧に大事に演じていきたいです。
・連続テレビ小説 出演歴
前回は「まんぷく」に出演させていただきました。賑やかなNHK大阪放送局での撮影で、男性の先輩方とわいわいご一緒させていただきました。今回は東京のNHK放送センターで女生徒たちに囲まれパワーをもらっています。
・作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
父が亡くなったとき、臨終にたった5分間に合わなかった私たちを見て一緒に泣いてくれた看護師の方がいらっしゃいました。仕事柄多くの悲しい場面に立ち会われていると思うのですが、一緒に泣いてくれたその人間らしい姿がとても記憶に残っています。
＜役柄説明＞
女学校の校長と養成所長を兼任。学生が導入された学校教育の黎明期に教員となった。時代を切り拓いていく女性の育成に熱心。
＜コメント＞
・「風、薫る」に出演される意気込み
「風、薫る」なんて朝ドラらしいタイトルでしょう。清々しく、気持ちが良い。4月から始まるドラマに最適ですよね。「薫る」は良い香りがすること、から「人を感化すること」という意味だそうです。主人公2人が看護師として周りに影響していく物語ですしね。梶原敏子は彼女たちの学校の校長です。生徒たちとの関わりの中で変化を与え、また与えられる存在なのでしょう。直接指導する教師ではありませんが、大きく見守っている様子が表現できたらと思っています。
・連続テレビ小説 出演歴
過去に「あまちゃん」と「虎に翼」に出演しました。「あまちゃん」は2人の女子の友情を軸にした物語で、“バディもの”という部分が「風、薫る」と共通していますね。また、「虎に翼」は主人公が女性初の弁護士を目指す物語で、女性の社会進出を進めていこうとする所が「風、薫る」と似ているように感じます。過去2作の経験も活かし素敵な作品になるよう参加します。
・作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
1週間以上の入院を3度しています。時期も病院も全くちがいますがちがいますが、どの看護師さんも配慮があり朗らかで、いつも彼達から元気をもらっていました。ある意味、全ての入院が良い思い出です。大変なストレスに晒されている職業だと思いますが、志がある方々しか勤められない職業なのだろうと思います。尊敬します。
