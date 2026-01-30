夏木マリ、冷蔵庫の整理で「なんちゃって韓国丼」披露「本格的」「クオリティ高い」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】夏木マリが1月29日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫の品で韓国料理を披露した。
【写真】73歳ベテラン女優「残り物とは思えない」温まりそうな韓国餅入り料理
夏木は「そろそろ冷蔵庫も整理しなければならないので、あり合わせで、なんちゃって韓国丼作ってみました」とつづり、韓国料理を手作りしたと投稿。コムタンスープにトックと呼ばれる韓国の餅を入れたショットを披露している。
この投稿には「冷蔵庫のものだけで本格的すぎ」「残り物とは思えない」「クオリティ高い」「おしゃれご飯」「健康的で美味しそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
