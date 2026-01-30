今年の“ホットトレンド”を宣言！KiiiKiii、『NYLON JAPAN』授賞式でK-POPガールズグループ部門受賞

ガールズグループKiiiKiiiが、日本の授賞式で圧倒的な存在感を示した。

KiiiKiiiは1月28日、東京・渋谷PARCOで開催された授賞式「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」にて「K-POPガールズグループ部門」を受賞した。

【話題】IVE・レイ、事務所の後輩KiiiKiiiと共演

今年が初開催となる同授賞式は、ニューヨーク発のファッション＆カルチャー誌『NYLON JAPAN』が毎年展開している特集企画「NYLON’S NEXT」から派生したもので、ファッション、音楽、演技、クリエイターなど多岐にわたる分野でNYLONが注目する次世代の才能を選出。2026年に最も目覚ましい活躍が期待される人物に賞が贈られる。KiiiKiiiは今回の受賞を通じて“グローバルルーキー”を超え、“グローバルアイコン”へと飛躍するポテンシャルを改めて証明した。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）KiiiKiii

所属事務所STARSHIPエンターテインメントを通じてKiiiKiiiは「このような影響力のあるグローバル授賞式で賞をいただけて、本当に嬉しく光栄です。特に『K-POPガールズグループ部門』の受賞ということで、より一層感慨深いです。この賞の意味にふさわしく、これからも良い音楽とステージでK-POPをリードしていくアーティストに成長できるよう努力します」と喜びを語った。

続けて、「今回、2ndミニアルバム『Delulu Pack』でカムバックしましたが、素敵な『404 (New Era)』のステージをお届けするので、TiiiKiii（ファンダム名）はたくさん期待していてください。いただいた賞に応えられるよう本当に全力で活動するので、応援よろしくお願いします」と付け加えた。

（写真＝『NYLON JAPAN』）KiiiKiii

この日、KiiiKiiiは授賞式だけでなく、インタビューでも会場を魅了した。クラシックさと個性を調和させたモノトーンのスタイリングでレッドカーペットに登場した彼女たちは、今年の計画としてファンミーティングや海外フェスへの出演を挙げ、「ファンともっと近く、もっと頻繁に会いたい」という願いを伝えた。また、目標については「新曲『404 (New Era)』でカムバックしたばかりなので、新鮮な姿をお見せしたい。いつかは東京ドームのような大きなステージに立ちたい」と堂々たる抱負を語った。

授賞式で名前を呼ばれると、メンバーは真心のこもったスピーチを披露。リーダーのジユは日本語で丁寧に感謝を伝え、会場から温かい拍手が送られた。また、「2026年のホットトレンドは？」という質問に対し、イソルは「『404 (New Era)』でかっこよくカムバックしたので、今年の“ホットトレンド”はKiiiKiiiになるのではないでしょうか」と自信をのぞかせた。最後にはMCとともに新曲『404 (New Era)』のダンスチャレンジを即興で披露し、会場を盛り上げた。

KiiiKiiiは以前、『NYLON JAPAN』3月号のguysカバーを飾り、“グローバルアイコン”としての存在感を証明した。今回の受賞が加わったことで、今後のグローバルな活躍への期待がさらに高まっている。

KiiiKiiiは1月26日に2ndミニアルバム『Delulu Pack』をリリースし、タイトル曲『404 (New Era)』で本格的なカムバック活動を開始した。決められたシステムを抜け出し「座標のないまま存在する自由」を宣言する本楽曲を通じて、より大胆な音楽的挑戦とより鮮明になったチームカラーを打ち出す予定だ。

なお、KiiiKiiiは本日（30日）、音楽番組「ミュージックバンク」（KBS2）に出演し、新曲のパフォーマンスを披露する。

（記事提供＝OSEN）