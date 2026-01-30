【ヨドバシカメラマルチメディア梅田店：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」】 1月31日 販売予定

ヨドバシカメラマルチメディア梅田店は、1月31日発売予定のガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の販売条件を公開した。

今回ヨドバシカメラマルチメディア梅田店のXアカウントにて告知しており、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」と専用LEDユニット「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」に関しては、ゴールドポイントカードプラス会員限定に販売を予定。本人名義のカードが必要であることや、店舗の販売員が転売目的と判断した場合には販売できないとしている。

なお本販売条件はヨドバシカメラマルチメディア梅田店の内容となっており、ほかの店舗の販売条件などは明らかとなっていないため、最寄りの店舗情報を確認して欲しい。