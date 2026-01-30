RZ最上級グレードをベースに、スポーティで先進的な走りを追求

レクサスRZ600e“Fスポーツ パフォーマンス”｜Lexus RZ600e“F SPORT Performance”

2025年12月24日に発売された改良新型「RZ」に、特別仕様車「RZ600e“Fスポーツ パフォーマンス”」が設定された。

RZ600e“Fスポーツ パフォーマンス”は、BEVシステムを全面刷新したRZの最上級グレード「RZ550e“Fスポーツ”」をベースに、Fスポーツ パフォーマンスの強みである空力パーツによる強力なダウンフォースがもたらす操縦安定性とモーター出力をさらに磨き上げ、スポーティかつ先進的なドライビング体験を追求。

さらに、モーターの高出力化の実現と、それに対応する大型ブレーキを採用することで、運動性能の向上を実現している。

具体的には、全高をベースの「RZ550e“Fスポーツ”」から20mmローダウンした1615mmとすることで、空気抵抗を軽減し、様々なシーンに応じた安定感のある走りを実現。

電池の出力限界などを見直し、システム全体で最高出力をRZ550e“Fスポーツ”から13kW（17.7ps）上乗せとなる313kW（425.5ps）にアップすることで、伸びやかで気持ちの良い加速を披露する。

4.4秒の0-100km/h加速タイムはRZ550e“Fスポーツ”と同じで、一充電航続距離は525km（RZ550e“Fスポーツ”は582km）と発表された。

加えて、走行性能を最大限活かしきるための20インチ大型ブレーキローターを採用し、制動力を向上。スポーツ走行に適したブレーキフィーリングを実現し、意のままに操る楽しさを提供する。

次世代の操舵感覚を象徴したステアバイワイヤ用ステアリングホイール、走る楽しさを具現化したインタラクティブマニュアルドライブを採用。街中からワインディングロードまで、あらゆるシーンでさらに気持ち良い走りと操る歓びが体感できる。

ボディカラーは「ブラック&HAKUGIN II（白銀II）」と「ブラック&ニュートリノグレー」

レクサスRZ600e“Fスポーツ パフォーマンス”｜Lexus RZ600e“F SPORT Performance”

ボディカラーには、マットクリア塗装を施した「ブラック&HAKUGIN II（税込1244万円）」と、RZ550e“Fスポーツ”で設定された「ブラック&ニュートリノグレー（税込1216万5000円）」の2色を設定。

高い操縦安定性と空力性能を実現したボディ形状をより引き立たせ、スポーティさを表現。加えて、ブラックとのコントラストが際立つボディに、ブルーのアクセントを配し、爽やかな運転体験のイメージが表現された。

インテリアでは一体成型を用いた“Fスポーツ パフォーマンス”スポーツシートを採用。これにより、スポーツ走行時にはしっかり身体をホールドし、普段においても快適な座り心地をもたらし、スポーティさと上質さが融合した唯一無二の車内空間を創出している。

レクサスRZ600e“Fスポーツ パフォーマンス”｜Lexus RZ600e“F SPORT Performance”

レクサスRZ特別仕様車「RZ600e“Fスポーツパフォーマンス”」主な特別装備・仕様

【エクステリア】

・21インチアルミホイール（エンケイ製マットブラック塗装）

・フロント対向6ポッドアルミモノブロックブルーキャリパー（LEXUSロゴ）

・大型アーチモール

・カーボンフードバルジ

・カーボンスポイラー（フロントロア／フロントサイド／リヤロア）

・カーボンヘッドランプベゼル

・カーボンルーフ

・カーボンウイング（ルーフ／リヤ）

・カーボンターニングベイン（フロント／リヤ）

・ドア下モール

【インテリア】

・ブラック＋ブルーステッチ［運転席ポジションメモリー／運転席・助手席ベンチレーション機能付］“F SPORT Performance”ウルトラスエードスポーツシート

・ブラック＋ブルーアクセント ダイヤル式シフト

・ブルーアクセント インストルメントパネル

・ブラックヘゼル フロントカップホルダー

・ドアトリム（ウルトラスエード）

SPECIFICATIONS

レクサスRZ600e “Fスポーツ パフォーマンス”｜Lexus RZ600e “F SPORT Performance”

ボディサイズ：全長4860×全幅1965×全高1615mm

ホイールベース：2850mm

最低地上高：185mm（社内測定値）

最小回転半径：5.8m

乗車定員：5人

車両重量：2140kg

モーター最高出力：前167kW（227ps）／後167kW（227ps）

モーター最大トルク：前268Nm（27.3kgf-m）／後268Nm（27.3kgf-m）

システム最高出力：313kW（425.5ps）

駆動方式：AWD

0-100km/h加速：4.4秒

バッテリー総電力量：76.96kWh

一充電走行距離（WLTCモード）：525km

交流電力量消費率（WLTCモード）：159Wh/km

税込車両価格：1244万円［ブラック&HAKUGIN II（白銀II）］／1216万5000円［ブラック&ニュートリノグレー］