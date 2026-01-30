Insta360と複数のパートナー企業がインキュベートするコンシューマー向けドローンブランドAntigravityが12月18日に発売した、世界初の8K 360°カメラ搭載ドローン「Antigravity A1」。専用のゴーグルを装着して飛行中に全方位の映像を確認できる飛行体験や、専用のスティック型コントローラーによる直感的な操作を再現するフライトシミュレーター機能が1月29日にリリースされました。

機体の上下に5.2Kカメラを搭載するコンパクトドローン

Antigravity A1は、標準バッテリー装着時の本体重量が249gとコンパクトサイズのドローン。機体の上下に1/1.28インチイメージセンサー内蔵の5.2Kカメラを搭載し、8K30fpsまたは5.2K60fps、4K100fpsの360°動画を撮影できます。

飛行時には専用の「Visionゴーグル」を装着し、頭の動きをリアルタイムに反映して360°の全景を没入感のある映像で体験できる他、直感的に操作できるスティック型コントローラー「グリップモーションコントローラー」を使うのが特徴です。本体やゴーグル、コントローラーの詳細はフォトレビューにてご紹介しています。

室内でも操縦体験ができる

フライトシミュレーターは、ドローンとゴーグル、コントローラーを起動してメニューから選択可能。ゴーグルから見えるバーチャル空間を飛行させて、本体の操作を練習できます。ドローン本体を飛ばすわけではないので、室内でも練習できるのがポイント。ドローンを離着陸させる操作や、コントローラーでレーザーポインターのように機体の向く方向を指示しながらトリガーを引いて進む「フリーモーションモード」、操縦桿のように手首をひねる動作で精密にコントロールできる「FPV（1人称視点）モード」の2通りの操作を体験することができます。ゴーグルのレンズ外側のサブディスプレイで、体験している映像を他の人が確認できるのもVisionゴーグルの大きな特徴です。

何より、顔を向ければ飛行中に全方位の映像が見られるユニークな飛行体験をリアルに体感できるのが魅力。動画の撮影時に、「まずは飛ばして、アングルは後で決定」という撮影スタイルが可能になるAntigravity A1の特徴を深く理解するのに役立ちます。

アップデート記念でセールと体験会を実施

今回のアップデートを記念して、3種類のキットを15％OFFで販売するセールを2月9日まで開催します。

3つのキットの期間限定価格：

標準版 ：209,000円 ⇨ 177,500円

エクスプローラーキット ：249,000円 ⇨ 211,500円

インフィニティキット ：263,900円 ⇨ 224,000円

全てのキットにA1ドローン、Visionゴーグル、グリップモーションコントローラーが含まれており、操縦者のタイプに合わせたアクセサリーやバッテリーを準備しています。

公式キャンペーンページ ：https://www.antigravity.tech/jp

期間：2026年1月27日（水）17：00〜2026年2月9日（月）16：59

この週末には、ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaでAntigravity A1のテストフライトとワークショップを行う体験会を開催。会場ではAntigravity A1本体やInsta360カメラ・ジンバルの購入特典も用意されています。製品が気になっている人は、まず足を運んでみては。

開催日：2026年1月31日（土）〜2月1日（日）

時間：10:00〜20:00

場所：ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 第一エントランス

〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1

体験内容

⚫︎Antigravity A1 テストフライト

⚫︎Insta360 タッチ＆トライ

⚫︎両日 11:00／14:00／18:00 にドローンパイロットによるAntigravityワークショップ開催

⚫︎当日購入特典：A1本体・Insta360カメラ・ジンバルのご購入で特典あり

** 特典内容：

Antigravity：約16,000円分のアクセサリー

Insta360：約7,000円分のアクセサリー

※ 特典は数量限定のため、予告なく終了する場合があります。

製品提供：Antigravity