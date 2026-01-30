dasique新作スウィートブロッサムで春色メイクを楽しむ

“Blooming your own beauty～自分だけの美しさを咲かせる”を掲げるdasiqueから、春の訪れを感じさせる「スウィートブロッサム」コレクションが登場。桜のようにやさしく甘いピンクピーチの香りと、肌に溶け込むような色設計が、毎日のメイク時間を特別なひとときに変えてくれます。可憐さの中に大人の透明感を宿したカラーは、春メイク初心者にも心強い存在♡使うたび、気持ちまでふわっと明るくなるコレクションです。

桜色を重ねるアイメイク

スウィートブロッサムアイシャドウパレット#37は、舞い散る桜から着想を得た9色構成。しっとりなめらかなマット質感で、自然な血色感から上品な深みまで自在に演出できます。

容量7g、価格3,800円(税込)。ムラになりにくく、誰でも簡単に美しいグラデーションが完成し、春らしいやさしい目元を叶えます。

花びらチークで血色感UP

#01 スウィートブロッサム

#02 シュガーブロッサム

シュガーボールブラッシュは、#01スウィートブロッサム、#02シュガーブロッサムの全2色。容量6.4g、価格2,490円(税込)。

花びらシェイプのフォーミングボールが頬にふんわりと色づき、透明感あふれる血色感をプラスします。イエローベース、ブルーベース問わずなじみ、重ね方次第で表情の変化も楽しめます♪

果汁ツヤリップと特典

ジューシーデューイーグロウティントミニ#M29チェリーフローラは、容量1.5g、価格990円(税込)。桜ピンクの果汁感あふれるツヤが長時間続き、唇をみずみずしく彩ります。

※ミニティントはQoo10先行販売では企画セット購入特典として提供され、単品販売は行っておりません。

※オフライン店舗では単品購入が可能です。

春をまとうスウィートブロッサム

スウィートブロッサムコレクションは、色と香りで春のときめきを届けてくれる特別な存在。dasiqueならではの繊細な発色と使いやすさは、毎日のメイクに自然な自信を添えてくれます。

Qoo10先行販売では、最大53％OFFや限定プレゼントなど嬉しい特典も充実。※プレゼントはなくなり次第終了となります。

春の始まりに、自分だけの美しさを咲かせる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか♡