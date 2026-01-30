WBCÉÔ»²²Ã¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ï¥¹¡Öº£Æü¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¡×¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤È¤·¤ÆÉÔ»²²Ã¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¶»¤ÎÆâ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÆ±Æü¡¢MLB¤Î¸ø¼°X¤Ê¤É¤¬ÉÔ»²²Ã¤òÈ¯É½¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ø²æ¤ÎÍúÎò¤ÈÇ¯Îð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñ³«»Ï»þ¤Ë37ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¹ñ´ú¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Öº£Æü¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¶»¤Ë¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Öº£²ó¤ÏÇ¯Îð¤À¤±¤¬ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÇWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤ä¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é¤ÎÉÔ»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£