新型スカイライン？

コンセプトカーの中には、強烈な美しさで見る者を圧倒するモデルが存在します。日産が海外展開する高級ブランド、インフィニティが発表した「ヴィジョンQe コンセプト（Vision Qe Concept）」は、まさにそんな一台です。

世界初公開は、2023年10月24日に行われました。インフィニティの電動化に向けた取り組みの一環として披露されています。

【画像】超カッコいい！ 日産の新型「スカイライン!?」を画像で見る（36枚）

このモデルは、インフィニティ初となるEVセダンのデザインの方向性を示すコンセプトカーで、ブランド刷新の象徴として、芸術性を前面に出した次世代セダン像として位置付けられています。

発表当時、インフィニティの新モデル群の筆頭として公開されたこともあり、大きな注目を集めました。

その流麗なスタイリングに対し、SNSなどでは「あまりにセクシー」「センスの塊」「この姿で発売されたら絶対買う」といった称賛の声が続出。

さらに、セダンというボディ形状から「次期型スカイラインではないか」といった憶測も飛び交い、現在も継続的に話題となっています。

エクステリアは、まさに「動きの中の芸術」を体現するものです。フロントからリアへ流れる一本のラインで構成された、低くワイドなファストバックシルエットが最大の特徴。静止していてもスピード感を感じさせる優雅な造形です。

デザインには日本の美意識が強く反映されており、「翔（Sho）＝力強く優雅な飛翔」、「粋（Sui）＝洗練された美」、「傾く（Kabuku）＝常識にとらわれない前衛姿勢」という3つの哲学が取り入れられています。

特筆すべきは、その幻想的なボディカラーです。ベースとなるのは、深遠な宇宙空間を思わせる深みのある「シャドーブルー」が採用されています。

そこに、光が当たると温かみのあるゴールドに輝くハイライトを重ね、見る角度で表情が変わる幻想的なカラーリングとしています。

フロントマスクは、インフィニティの象徴であるダブルアーチグリルを想起させる造形が印象的です。彫刻的なラインと光の演出で輪郭を浮かび上がらせ、電動化時代の新しい表情を作り出しています。

見る角度によって青から金へと表情を変えるその色彩は、まるで「夜明け」の空のよう。流れるようなボディラインに沿って黄金色の光が走り、冷たくなりがちなBEVのデザインに、生命感と妖艶な色気を与えています。

また、前後のライトには「デジタル・ピアノ・キー」と呼ばれる鍵盤状のLEDライティングを採用し、先進的かつ温かみのある光を演出しています。

足元を飾るホイールも個性的です。電気モーターのコイルから着想を得た幾何学パターンの大径アロイホイールを装備し、メカニカルな美しさを演出しています。

いっぽう、インテリアの造形や素材、ボディサイズの詳細な数値は公表されていません。パワートレインは「BEV（バッテリー式電気自動車）」であること以外、システム構成や出力、航続距離などのスペックは未公表。駆動方式も明らかにされていませんでした。

先進運転支援システムや充電機能の詳細も不明ですが、将来の量産版がもたらす「没入感のある電気の走り」を、その造形を通じて示唆しています。

ヴィジョンQeの特徴は、単なる移動手段を超えた芸術性の追求にあります。繊細な面のつながりや陰影の作り方は、見る人に禅や折り紙、着物のひだを連想させるような趣もあり、独自の世界観を構築しました。

市販化については明言されていませんが、ヴィジョンQeのデザイン方向性を踏襲したインフィニティ初のBEVセダンが、米国キャントン工場で生産される計画となっています。

ヴィジョンQeが「次期型スカイラインでは」と噂される背景には、現行スカイラインが北米では「Q50」として展開されてきた経緯があります。

北米向けセダンの将来像を示すような位置づけに見えることに加え、同社が量産を見据えたモデルとして米国キャントン工場での生産計画に触れている点も、単なるデザインスタディにとどまらない印象を強め、憶測を呼んだ要因のひとつといえるでしょう。

日産からの続報に期待しましょう。