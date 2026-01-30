＜7万の財布、義姉に！？＞嫌味ったらしい娘！ブチ壊した責任とりなさい【第6話まんが：母の気持ち】
私はユミコ（50代後半）。旦那は昔から仕事が忙しくあまり家におらず、子育てや家事は私が、今でいうワンオペ状態でしてきました。息子のナツキ（31）は、将来この家を継ぐから大事にして、娘のマユ（26）にはガマンをさせたこともあるかもしれません。けれども、それは性別や生まれた順番でしょうがないことです。何度もそう言い聞かせました。私はナツキのお嫁さん、アカネ（30）ちゃんともうまくやっていたし、孫も可愛がっていました。けれどもマユのせいで、アカネちゃんを怒らせてしまったのです。
「明らかに人の厚意を踏みにじる行動だと思います」アカネちゃんはとても怒っていました。きっとマユのせいです。今回のことも「私が買ったお財布です」なんてアカネちゃんに告げ口したに決まっています。
ここにきて、マユにこんな風に邪魔されるなんて……。
あれから、ナツキもアカネちゃんもわが家に来なくなりました。大事にして、投資してきたのに、こんなことで関係がダメになるなんて腹が立つ！！！
私はマユの旦那のコウジさんに電話しました。しかし、生意気に反論してきたのです。
騒ぎ立てて私に恥をかかせたあげく、マユは音信不通となりました。
とにかく、マユにはどうしても腹が立つのです。
音信不通になるならなるで、わざわざこんなことをしてからでなくてもいいと思いませんか？
私がどんな思いで、息子家族に尽くしてきたと思っているのか……！
私がもらったものをどうしようと、私の自由なのに！！
マユの旦那にもこんなに生意気なことを言われて、私の頭は沸騰寸前。
どれもこれもマユに責任を取ってもらいます！
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙