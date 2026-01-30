リカちゃん×「SWIMMER」コラボ第2弾！ レトロかわいいドール2種とルームが登場へ
タカラトミーは、3月21日（土）から、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」とコラボレーションした「インテリアコーディネート SWIMMER ルーム」を、全国の玩具専門店や公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売する。
【写真】小物のデザインも本物そっくり！ 「スイマー」コラボアイテム詳細＆金額
■リバーシブル仕様
今回「リカちゃん」と「SWIMMER」のコラボ第2弾として登場する「インテリアコーディネート SWIMMER ルーム」は、家具や小物が「SWIMMER」のデザインになったオープンタイプのルーム。
「SWIMMER」のグッズでいっぱいにした憧れのお部屋をイメージしたルームは、背景がリバーシブル仕様になっており、ブランドカラーの赤を基調としたルームと、パステルカラーを基調としたゆめかわいい雰囲気の2つのデザインが楽しめる。
また、付属の家具や小物は、実際の「SWIMMER」のグッズをリカちゃんサイズで再現。ラインナップには「シャポードール（帽子たて）」、「フラワーミラー」、「壁掛け時計」、「グラス」、「キャニスター」などがそろい、いずれも「SWIMMER」のキャラクターやデザインがあしらわれている。
加えて、同日から別売りのドール2商品「SWIMMER だいすきリカちゃん」と「SWIMMER だいすきミキちゃんマキちゃん」も発売。「SWIMMER」のキャラクター“スイクマちゃん”をモチーフにしたコーディネートとヘアカラーは3人おそろいのリンクコーデを意識しているという。
【写真】小物のデザインも本物そっくり！ 「スイマー」コラボアイテム詳細＆金額
■リバーシブル仕様
今回「リカちゃん」と「SWIMMER」のコラボ第2弾として登場する「インテリアコーディネート SWIMMER ルーム」は、家具や小物が「SWIMMER」のデザインになったオープンタイプのルーム。
また、付属の家具や小物は、実際の「SWIMMER」のグッズをリカちゃんサイズで再現。ラインナップには「シャポードール（帽子たて）」、「フラワーミラー」、「壁掛け時計」、「グラス」、「キャニスター」などがそろい、いずれも「SWIMMER」のキャラクターやデザインがあしらわれている。
加えて、同日から別売りのドール2商品「SWIMMER だいすきリカちゃん」と「SWIMMER だいすきミキちゃんマキちゃん」も発売。「SWIMMER」のキャラクター“スイクマちゃん”をモチーフにしたコーディネートとヘアカラーは3人おそろいのリンクコーデを意識しているという。