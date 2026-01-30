¡Ú½ÀÆ»¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¡Âè°ìÀþÂà¤¯°Õ¸þÉ½ÌÀ¡ÖGSÅìµþ¤Î»þ¡¢¤¢¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡áSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬30Æü¡¢ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÆâ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Âè°ìÀþ¤òÂà¤¯°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ë¶¯²½»ØÄê¼ÂàÆÏ¤âÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ÀÆ»Ãå»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¥Ñ¥ê¡Ê¸ÞÎØ¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Þ¤ÀÀï¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥É¥¼¥Ã¥±¥ó¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤ÆºòÇ¯2·î¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¡£¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÅÙ¶¥µ»¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ß¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°úÂà¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ¤Î»þ¡¢»ä¤â¤¢¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ½ÀÆ»¶µ¼¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÃÙºé¤¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô½Ð¿È¤Î³ÑÅÄ¤Ï8ºÐ¤«¤é½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¡¢È¬ÀéÂå¹â¡½Åìµþ³Ø·ÝÂç¤Ç³èÌö¡£Åö½é¤Ï52¥¥íµé¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áè¤¤½ªÈ×¤«¤é48¥¥íµé¤ËÅ¾µé¤·¤¿¡£ÇÃÅê¤²¤ä´ØÀáµ»¤òÉð´ï¤Ë¡¢2021Ç¯¤«¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤Î31ºÐ11¥«·î¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤¬µÞÁý¤·¤Æ°ìÌö¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÀÆ»¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤ÏºòÇ¯2·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡Ë¥Ð¥¯¡¼Âç²ñ¤ÈÆ±4·î¤ÎÂÎ½ÅÌµº¹ÊÌ¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËèÆü¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Çº¤àÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤Î°Õ»Ö¤ËÈ¿¤·¤¿°úÂàÊóÆ»¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¾å¤Ç¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤Ë¤Ï¤Þ¤À»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤Î°ì¸À¤ò¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë·Á¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡È¸íÊó¡É¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢°úÂà¤Î²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Î°úÂà¤Ï¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦°ìÈÖ¾å¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£Âè°ìÀþ¤òÂà¤¯¤³¤È¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°úÂà¤«¤Ê¤È¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ïº£¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÌÜ»Ø¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö½ÀÆ»¤Ï¹¥¤¤À¤«¤éÎý½¬¤â¤·¤¿¤¤¤·¡¢»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é½Ð¤¿¤¤¡£°úÂà¤Ï½ÀÆ»Ãå¤òÃ¦¤°¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£