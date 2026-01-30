【Nintendo Switch Pokemon LEGENDS Z-A+M次元ラッシュ スーパーミュージック・コンプリート】 4月17日 発売予定 価格：5,830円

ポケモンは、サウンドトラックCD「Nintendo Switch Pokemon LEGENDS Z-A+M次元ラッシュ スーパーミュージック・コンプリート」を4月17日に発売する。価格は5,830円。

Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」のサウンドトラックが発売決定。ゲーム本編や有料DLC「M次元ラッシュ」のBGMのほか、ゲーム内で使われた過去楽曲も収録しており、全148曲・CD5枚組のコンプリート版となっている。

また同梱のブックレットには、楽曲を作り出したクリエイターたちの思いが詰まったコメント、設定資料を収録。購入特典として「3連アクリルチャーム付ワイヤーキーリング」が付属している。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

