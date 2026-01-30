柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、第一線を退く意向を表明した。千葉・浦安市内で「〜これまでの私、これからの私〜今後について」と題した記者会見を開き、自身の口から語った。

角田によると、パリ五輪後、競技の第一線からいったん距離を置いて進退について熟考した。選考を辞退した昨年１２月のグランドスラム（ＧＳ）を見る中で「私もあの舞台にもう一度立ちたいと思わなかった。（出ている選手は）すごいな、と思ってしまった時点で次の大会に出るのは厳しいと感じた」という。

今後については自身の経験を生かし、柔道の普及活動や子供たちに体を動かす楽しさを伝えていく活動に取り組んでいきたいとの考えを示した。「アスリートのエリートコースでなくても夢をかなえられるという部分で、子供たちに伝えていけることがあると思う。自分が経験してきたことをできるだけ次の世代に伝えていきたいという思いで、全国を回って柔道教室をしていきたい」と語った。

角田は小学２年で柔道を始め、２０１７年世界選手権は５２キロ級で銀メダルを獲得した。代表選考レースの途中で４８キロ級に転向して目指した２１年東京五輪代表には届かなかったが、同階級で２１年から世界選手権を３連覇した。

３１歳１１か月で初出場したパリ五輪では、ともえ投げと関節技を武器に日本勢第１号となる金メダルを獲得した。日本柔道史上最年長、最軽量級では２０年ぶりの金メダルだった。混合団体でもフランスとの決勝で２階級上の銅メダリストから得意のともえ投げで一本勝ちするなど、日本の銀メダル獲得に貢献した。

パリ後は２８年ロサンゼルス五輪は明確に視野に入れていないとした上で「どこまで目指せるかは分からないけど、やれるところまでやりたい」と現役続行を表明。体重無差別で争う昨年４月の全日本女子選手権に出場したが、その後は実戦から離れていた。競技外では親しみやすいキャラクターとトーク力で、バラエティー番組などで引っ張りだことなった。

◆角田 夏実（つのだ・なつみ）１９９２年８月６日、千葉・八千代市生まれ。３３歳。八千代高から東京学芸大、ＳＢＣ湘南美容クリニック。５２キロ級で２０１７年世界選手権２位、１８年アジア大会優勝。１９年講道館杯で４８キロ級に階級を下げて優勝した。２１年から世界選手権を３連覇。２４年パリ五輪金メダル。得意技は関節技、ともえ投げ。１６１センチ。家族は両親と姉。