総理官邸のホームページを装った偽サイトが複数確認されていることについて、佐藤官房副長官は30日、ウェブ管理事業者に偽サイトの削除要請をしたと明らかにした上で、国民に注意を呼びかけました。

総理官邸のホームページを装った偽サイトは、高市総理や木原官房長官の写真や動画を悪用し、投資や副業などの勧誘名目で個人情報の入力を求めるもので、これまでに複数確認されています。

佐藤官房副長官は、30日の会見で「国民の皆様に混乱や誤解を与えかねず、看過できるものではない」と話した上で、管理事業者に対して偽サイトの削除要請をおこなったと明らかにしました。

佐藤啓 官房副長官

「国民の皆様が誤ってアクセスすることにより、個人情報を盗まれるなどの被害に遭うことがないよう、首相官邸ホームページおよび、Xなどにおいて注意喚起を行うとともに、当該偽サイトが掲載されていたウェブ管理事業者に対して削除要請をしています」

佐藤官房副長官によりますと、これまでに個人情報の入力後に詐欺のような電話がかかってきたという情報も寄せられているということです。

政府は、ウイルス対策ソフト提供事業者への情報提供や、総理官邸のホームページでも注意喚起を行うなどの対策を講じていて、佐藤副長官は「必ず儲かるという話は詐欺であり、総理官邸のホームページで個人情報の入力を求めることはない」「少しでも怪しいと感じたら、迷わず警察や周囲の人に相談してほしい」と注意を呼びかけています。