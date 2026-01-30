ホストクラブの売掛金を抱えた女性に現金を貸し、法定金利の6倍の利息を受け取ったとして36歳の暴力団関係者の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。

出資法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・豊島区の6代目山口組2次団体「国粋会」の傘下組織関係者・田口太陽容疑者（36）です。

田口容疑者は、新宿区内の喫茶店やコンビニエンスストアで、20代女性に現金25万円を貸し、2022年7月からの2か月間で26回にわたって法定金利の6倍のおよそ90万円の利息を受け取った疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、田口容疑者はいわゆる「パパ活」相手を探していた女性とSNSを通じて知り合い、ホストクラブの売掛金を抱えていた女性から「お金を貸してほしい」という趣旨の相談を受け、現金を貸していたということです。

取り調べに対し、田口容疑者は「お金を貸したことや利息を受け取った記憶は全くありません」と容疑を否認しています。

ホストクラブをめぐっては警視庁に女性客たちから「ホストクラブで売掛金を抱え、金を借りたら利息が高くて支払えない」などとする相談が複数寄せられていて、警視庁は「ヤミ金」に気をつけるよう注意を呼び掛けています。