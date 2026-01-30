人気漫画家の森田まさのり氏（59）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。「ろくでなしBLUES」外伝の連載スタートを告知した。

「新連載！ 原作 森田まさのり 作画 Boichi 『ろくでなしBLUES−鬼葛−（おにかずら）』」と前置きした上で「舞台は1990年代前半。続編ではなく、当時本編で描かれなかったあの時のあの二人の闘いをやりまっせ！」と力強くつづった。

森田氏のポストに対し「最高すぎてうわぁしか出なかった」「鬼塚と葛西！？」「令和にろくでなしBLUESが読めるとは思いませんでした！ 超楽しみにしています！！」「作画をファンの好みであるように願いたいです」「見たいけど、森田まさのりじゃないのか…」などの声があった。

「グランドジャンプ編集部」も公式Xを更新。「#ろくでなしBLUES外伝が#森田まさのり先生（原作）と#Boichi先生（作画）のタッグでこの夏始動！ 夏頃よりグランドジャンプにて連載予定！ 続報を待てねれらっちゃれらーっ！？」と告知し、作画の一部を公開した。

「ろくでなし−」は東京都吉祥寺に帝拳高校を舞台としたヤンキー達による学園モノ漫画で、主人公は前田太尊（たいそん）。集英社からコミック版が全42巻が発売され、映画化もされている。