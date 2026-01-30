ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

1月30日（金）放送の同番組では、「ネコいぬ ぬくぬく動画SHOW」や「エモーショナルサポートドッグ」などを紹介する。

【写真】ネコはこたつで丸く…ならない！大胆すぎる“へそ天”

今回もゲストはネコいぬコメンテーターのみりちゃむ。現在飼っているワンちゃん、ネコちゃん、みりちゃむの保護活動について聞いた。

◆ネコいぬ ぬくぬく動画SHOW

今回は寒がりなネコたちが編み出した驚きの防寒スタイルを大公開。

こたつでの大胆な“へそ天”や、地域ネコたちが折り重なって温め合う“巨大ネコ団子”など、生命力溢れるぬくぬく映像が満載だ。

Instagram@morikencatohoto

さらに、畜産農家で暮らすネコたちは、まるで絵本の世界のようにふかふかの干し草の上で集団お昼寝。

見ているだけで心までポカポカ温まる、ネコたちのあったかお気に入りスポットを紹介する。

◆エモーショナルサポートドッグ

病気で右前脚を失ったラブラドール・レトリーバー。

介助犬としての道は閉ざされたが、「エモーショナルサポートドッグ」という精神的不安を抱える人の心を支える新たな役割に挑戦している。

日本ではまだ例が少ない取り組みだが、適応障害などの困難を抱える一人の女性と出会った。

三本脚という身体のハンディを持ついぬと、心にハンディを抱える飼い主。互いがありのままを認め合い、必要とする二人の新しい生活が始まった。

言葉を超えて響き合う、いぬと人間の新しい絆のカタチを紹介する。