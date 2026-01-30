ＪＢＣＣＨＤが後場カイ気配スタート、注力事業好調で２６年３月期業績予想を上方修正

ＪＢＣＣホールディングス<9889.T>が後場に入りカイ気配スタートとなっている。午前１１時３０分ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を７１５億円から７６０億円（前期比８．８％増）へ、営業利益を６８億円から７３億円（同１８．６％増）へ、純利益を４８億円から５２億５０００万円（同１４．０％増）へ上方修正したことが好感されている。



中期経営計画の注力事業である「クラウド」「セキュリティー」「超高速開発」が順調に推移し、第３四半期までの業績が計画を上回っていることが要因としている。また、足もとの好調を踏まえ、中計の数値目標である２７年３月期の売上高を７４５億円以上から７９５億円以上へ引き上げた。なお、営業利益率１１％以上、ＲＯＥ（自己資本利益率）２０％以上、配当性向４５％以上は従来目標を据え置いている。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高５６４億７０００万円（前年同期比７．８％増）、営業利益５４億３４００万円（同１５．５％増）、純利益３８億９００万円（同１２．９％増）だった。注力事業が成長を牽引したほか、収益性向上にも寄与した。



