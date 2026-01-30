TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、カンテレ・フジテレビ系全国ネット火曜23時“火アニバル!!”枠にて7月より放送されることが決定。あわせて第1弾PVと第1弾キービジュアルが公開された。

参考：『攻殻機動隊展』にはシリーズの“すべて”が詰まっている 実物原画含む1,600点以上の資料が

1989年に『ヤングマガジン増刊 海賊版』（講談社）にて士郎正宗が原作コミックを発表して以来、押井守監督による『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群を展開してきた『攻殻機動隊』シリーズ。

TVアニメ『ダンダダン』副監督などサイエンスSARUによる数多くの作品での活躍するモコちゃんが本作で初監督を務める。シリーズ構成・脚本を担当するのは、『Self-Reference ENGINE』などを手がけるSF小説家であり、TVアニメ『ゴジラ S.P＜シンギュラポイント＞』シリーズ構成・脚本なども手がけた円城塔。キャラクターデザイン・総作画監督として、Netflixシリーズ『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』、TVアニメ『スプリガン』などでキャラクターデザインなどを手がける半田修平が参加。アニメーション制作はサイエンスSARUが手がける。

1月30日より開催がスタートした、『攻殻機動隊』全アニメシリーズを横断する史上初の大規模展『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』にて、本作の音楽スタッフ情報と、キービジュアル第1弾、PV第1弾が公開された。

音楽を担当するのは映画『竜とそばかすの姫』で日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞した岩崎太整。岩崎に加え、2025年大阪・関西万博の開会式で音楽監督を務めた小西遼、アメリカを拠点に活動し、近年ではTVアニメ『Dr.STONE』の音楽も手がけたYUKI KANESAKAによる共同体制で制作される。

PV第1弾は初出しとなるアニメ本編映像で構成されており、全身義体のサイボーグの主人公・草薙素子と公安9課メンバーが本作で織りなすドラマとSFアクションが垣間見える。

キービジュアル第1弾には、キャラクターデザイン・総作画監督の半田が描き下ろした草薙素子の姿が描かれている。同ビジュアルは『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』会場内にて本作の原画とともに展示中だ。

また、作品公式ティザーサイトと公式SNSもオープンした。