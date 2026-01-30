伯東が大幅続伸、ＱＤレーザから仏リベール社の量産型ＭＢＥ装置を受注◇

伯東<7433.T>が大幅続伸している。２９日の取引終了後、ＱＤレーザ<6613.T>から伯東が販売代理店を務める仏リベール社製の量産型ＭＢＥ（分子線エピタキシー）装置「ＭＢＥ６０００」を受注したと発表しており、材料視した買いが優勢になっている。伯東によると、ＭＢＥ６０００は海外で４０台以上が光デバイス・電子デバイスの化合物エピウエハーの量産向けに稼働しているが、国内メーカーでの採用は今回が初めてとなる。



伯東は２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算も開示した。売上高が１３６０億２７０００万円（前年同期比３．４％減）、営業利益が５２億９０００万円（同１７．４％減）、最終利益が４２億３５００万円（同１．２％減）だった。顧客在庫が高水準だった車載向け半導体デバイスの売り上げ減や、顧客の設備投資抑制の影響を受けプリント基板関連及びパワーデバイス関連機器が振るわず、政策保有株式の売却による利益を計上しても補えなかった。



