大東建が後場上げ幅を拡大、２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買い発表を好感

大東建託<1878.T>が後場に入り上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆９７００億円から１兆９８００億円（前期比７．５％増）へ、営業利益を１２５０億円から１３５０億円（同１３．６％増）へ、純利益を９００億円から９５０億円（同１．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６８円６０銭から７４円６０銭へ引き上げたことが好感されている。



不動産賃貸事業で入居率が堅調に推移していることに加えて、不動産開発事業で販売が伸長していることが売上高・利益を押し上げるという。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１兆４４３５億円（前年同期比６．０％増）、営業利益１０６５億８７００万円（同３．７％増）、純利益７６１億９６００万円（同０．９％減）だった。



また、上限を９００万株（自己株式を除く発行済み株数の２．７０％）、または２５０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は１月３１日から来年１月３１日までで、資本効率の向上と株主への利益還元が目的としている。



出所：MINKABU PRESS