西部ガスホールディングス<9536.T>は続伸している。２９日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２５６０億円から２６００億円（前期比２．２％増）へ、営業利益を１０５億円から１１５億円（同９．２％増）へ、純利益を７０億円から８０億円（同２５．７％増）へ上方修正したことが好感されている。



電力販売事業において販売量が増加したことや不動産事業で分譲マンションの販売戸数が増加したことなどで第３四半期までの業績が好調だったことに加えて、引き続き主に電力・その他エネルギー事業において増収増益が見込まれることが要因としている。



なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１９００億３７００万円（前年同期比８．２％増）、営業利益７３億９１００万円（同２．４倍）、純利益５９億８８００万円（同２．５倍）だった。



出所：MINKABU PRESS