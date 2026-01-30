都築電が後場急伸、２６年３月期利益予想及び配当予想を上方修正 都築電が後場急伸、２６年３月期利益予想及び配当予想を上方修正

都築電気<8157.T>が後場に入り急伸している。午後０時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を６７億円から８０億円（前期比２３．４％増）へ、純利益を４５億円から６０億円（同２５．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５０円から７１円へ引き上げ年間配当予想を１００円から１２１円としたことが好感されている。



成長分野へのリソースシフトにより「開発・構築」が大幅に伸長したほか、｢機器｣｢サービス｣ともに売り上げを伸ばしていることが業績を牽引する。また、プライシングマネジメントによる売上総利益率の良化など、高収益体質への転換が着実に成果を上げていることが要因としている。なお、売上高は１０２５億円（同４．３％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高６７３億２６００万円（前年同期比３．１％増）、営業利益４０億５００万円（同６６．９％増）、純利益３３億２７００万円（同９１．６％増）だった。



