人気料理家・今井真実さんのロングセラー本『毎日のあたらしい料理』待望の第二弾！
いつもの身近な食材を使い、シンプルな手順で、洗い物も少ないのに、想像以上の味に出会えるレシピをご紹介します。今までにない組み合わせや手順が生み出す、新しいおいしさにきっと驚かされるはず。毎日の料理時間を、ワクワクするものにしてくれます。
※本記事は今井真実著の書籍『毎日のあたらしい料理２ シンプルな材料と手順で、想像を超える味』から一部抜粋・編集しました。
お魚料理を驚きの味付けでごはんが進む一品に
我が家の魚料理、子ども人気ナンバーワン。これと白いごはんだけで満足するので、頻繁に作ります。大人はマヨネーズと合わせてレタス巻きにしても美味しいんです。次の日にお弁当に入れると喜ばれます。
【材料】
鮭ハラス … 9本（約400g）
焼肉のタレ … 40g
ここでは生のハラスを使っていますが、甘塩のハラスでも同じ分量で作れます。
【作り方】
（1）鮭ハラスを焼肉のタレに20分〜1晩ほど漬け込む。
（2）1のハラスを取り出し、魚焼きグリルでこんがりするまで両面焼く。
（3）器に盛り付けて、さらに焼肉のタレ（分量外）をかける。
さらにおろしポン酢をかけてのせながら食べても意外と美味しい！
著者プロフィール
今井 真実（いまい まみ）
料理家。神戸市生まれ。「作った人が嬉しくなる料理を」という考えを元に、雑誌、web媒体、企業広告をはじめ、多岐にわたるレシピ制作を担当。SNSでの発信も注目を集める。『毎日のあたらしい料理 いつもの食材に「驚き」をひとさじ』（KADOKAWA）をはじめ、著書多数。
