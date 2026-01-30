面倒なようで意外とラクうま!? 食べ応えたっぷりな「里いもグラタン」
スーパーに並んでいるお野菜は、私たちの生活にはなくてはならない存在ですよね。
でも、旬はいつなのか、どんな使い方をしたらおいしくいただけるのか…実は知らないことも多いのではないでしょうか。
そんな様々な知識を教えてくれるのは、ブロッコリーを主力とする農業法人「安井ファーム」さん。
「難解な理屈を語るだけではなく、私の実体験を通じて日常の食卓で役立つヒントや、新しい発見につながるきっかけになればと願っています」
※本記事は安井ファーム著の書籍『いつものごはんが10倍おいしい！バズ農家が教える お野菜ときめきトリセツ』から一部抜粋・編集しました。
■面倒だなんてとんでもない、いまやラクうま野菜です
皮むきが面倒だと思われがちな里いもですが、「六方むき」と「レンチンむき」を押さえておけばOK。皮むきがラクになり、里いもとの距離も一気に縮まります。
六方むき
頭とお尻部分を切り落とし、上から見て六角形になるように、側面の皮をむいていきます。一面をむいたら、次はその隣ではなく対面をむくようにすると、形のバランスがよくなります。
レンチンむき
洗った里いも4個（200g）を耐熱皿に並べてラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分加熱。冷めないうちなら皮がするりとむけます（このとき火傷に注意）。下ゆでの手間も省けます。
■下ゆでするときは
加熱不足を防ぐため、湯からではなく水からゆでるコールドスタートがおすすめ。また、里いもの白色をきれいに出したいときは、米のとぎ汁を使うとgood。
■里いもグラタン
ほくほく食感にトマトソースとチーズが絡む！
里いも仕立てのなんちゃってホワイトソースで食べ応えのあるグラタンに。
201kcal（1人分）
材料（2人分）
里いも……4個（200g）
A
・牛乳……100ml
・トマトソース（市販）……50g
・オリーブオイル……大さじ1
・洋風スープの素（顆粒）……小さじ1
しょうゆ……少々
ピザ用チーズ……30g
作り方
1 洗った里いもを耐熱皿に並べてラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分加熱する。皮をむき、食べやすい大きさに切る。
2 フライパンに1、Aを入れて中火にかけ、煮立たせる。
3 耐熱皿に移してピザ用チーズをかけ、しょうゆをたらす。オーブントースター（1000W）で10分焼く。
■レシピを参考にするときは
・電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。機種やメーカーによって異なりますので、様子をみながら加熱してください。
・電子レンジ加熱時、ラップをかける場合は、蒸気の逃げ道を作るようにふんわりとかけてください。
・電子レンジやトースターを使用する場合は、付属の取扱説明書に従ってください。
著＝安井ファーム／『いつものごはんが10倍おいしい！バズ農家が教える お野菜ときめきトリセツ』