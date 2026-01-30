里いもグラタン


ブロッコリーを最高の状態でいただくには？ ベストな保存方法、バズ農家がレシピと共に教えます／お野菜ときめきトリセツ（1）

スーパーに並んでいるお野菜は、私たちの生活にはなくてはならない存在ですよね。

でも、旬はいつなのか、どんな使い方をしたらおいしくいただけるのか…実は知らないことも多いのではないでしょうか。

そんな様々な知識を教えてくれるのは、ブロッコリーを主力とする農業法人「安井ファーム」さん。

「難解な理屈を語るだけではなく、私の実体験を通じて日常の食卓で役立つヒントや、新しい発見につながるきっかけになればと願っています」

と熱く語ってくださっている安井ファームさんによる、良い野菜ライフを過ごすためのコツやテクニック、レシピをご紹介します。

※本記事は安井ファーム著の書籍『いつものごはんが10倍おいしい！バズ農家が教える お野菜ときめきトリセツ』から一部抜粋・編集しました。

■面倒だなんてとんでもない、いまやラクうま野菜です

皮むきが面倒だと思われがちな里いもですが、「六方むき」と「レンチンむき」を押さえておけばOK。皮むきがラクになり、里いもとの距離も一気に縮まります。

六方むき

頭とお尻部分を切り落とし、上から見て六角形になるように、側面の皮をむいていきます。一面をむいたら、次はその隣ではなく対面をむくようにすると、形のバランスがよくなります。

六方むき


隣ではなく対面をむくようにする


レンチンむき

洗った里いも4個（200g）を耐熱皿に並べてラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分加熱。冷めないうちなら皮がするりとむけます（このとき火傷に注意）。下ゆでの手間も省けます。

レンチンむき


■下ゆでするときは

加熱不足を防ぐため、湯からではなく水からゆでるコールドスタートがおすすめ。また、里いもの白色をきれいに出したいときは、米のとぎ汁を使うとgood。

水からゆでるコールドスタートがおすすめ


■里いもグラタン

ほくほく食感にトマトソースとチーズが絡む！

里いも仕立てのなんちゃってホワイトソースで食べ応えのあるグラタンに。

里いも仕立てのなんちゃってホワイトソース


201kcal（1人分）

材料（2人分）

里いも……4個（200g）

A

・牛乳……100ml

・トマトソース（市販）……50g

・オリーブオイル……大さじ1

・洋風スープの素（顆粒）……小さじ1

しょうゆ……少々

ピザ用チーズ……30g

作り方

1　洗った里いもを耐熱皿に並べてラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分加熱する。皮をむき、食べやすい大きさに切る。

2　フライパンに1、Aを入れて中火にかけ、煮立たせる。

3　耐熱皿に移してピザ用チーズをかけ、しょうゆをたらす。オーブントースター（1000W）で10分焼く。

■レシピを参考にするときは

・電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。機種やメーカーによって異なりますので、様子をみながら加熱してください。

・電子レンジ加熱時、ラップをかける場合は、蒸気の逃げ道を作るようにふんわりとかけてください。

・電子レンジやトースターを使用する場合は、付属の取扱説明書に従ってください。

著＝安井ファーム／『いつものごはんが10倍おいしい！バズ農家が教える お野菜ときめきトリセツ』