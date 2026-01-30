今さら複雑に考える必要があるのか…大谷翔平を「今季必ず見るべきスター」に選んだMLB公式の紹介文

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が、2026年シーズンのナ・リーグ西地区で「必ず見るべき選手」に選ばれた。

『MLB.com』は1月29日（日本時間）、ナ・リーグとア・リーグの各地区から2026年シーズンに必ず見るべき選手計6人を選定し、大谷がナ・リーグ西地区から選出された。

大谷はMLB通算で打者として1033試合に出場し、打率0.282（3730打数1050安打）、280本塁打、669打点、708得点、165盗塁、OPS（出塁率+長打率）0.956を記録。投手としては100試合（528.2回）に登板し、39勝20敗、防御率3.00としている。

紛れもないMLB最高のスーパースターであり、歴史上最高の野球選手と称されるベーブ・ルースに次ぐ“二刀流”として、すでに殿堂入りの可能性まで取り沙汰されている。

卓越した活躍に見合い、受賞歴もきらびやかだ。2018年にア・リーグ新人王を受賞すると、2021年と2023年にはア・リーグMVP、2024年と2025年にはナ・リーグMVPを獲得した。驚くべきことに、これらすべてのMVPは満票での受賞だった。このほかオールスター選出5回、シルバースラッガー賞4回など多くのタイトルを積み重ね、2024年と2025年にはワールドシリーズ2連覇も達成している。

『MLB.com』は「私たちが複雑に考える必要はない。彼は野球史上最も偉大な試合を超えるパフォーマンスを見せることができるだろうか。ただ中継をつけて、自分の目で確かめればいい」とし、大谷の試合を見逃してはならないと伝えた。「野球史上最も偉大な試合」として言及されたのは昨年10月のミルウォーキー・ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦。この日、大谷は二刀流で3本塁打＆10奪三振という圧巻の成績を残した。

もちろん、MLBのスター選手は大谷だけではない。残る5地区で選ばれた選手たちも、いずれも名だたるスーパースターだ。とりわけ、ア・リーグ東地区で選出されたアーロン・ジャッジ（ニューヨーク・ヤンキース）は、打撃面においては大谷を上回る活躍を見せている。

ジャッジはMLB通算1145試合で、打率0.294（4105打数1205安打）、368本塁打、830打点、873得点、65盗塁、OPS 1.028を記録している。2022年には62本塁打を放ち、ア・リーグの本塁打新記録を樹立。2022年、2024年、2025年にア・リーグMVPを受賞した。

『MLB.com』は「アンソニー・カストロビンス記者は先月のコラムで、ジャッジがMLB史上最高の右打者かもしれないと主張した。そう考える人は彼が初めてではない。年を追うごとに、そう言いやすくなっている。ジャッジは直近4年のうち3年でア・リーグWAR（代替選手比勝利貢献度）1位を記録し、その3年すべてでMVPを受賞した」と、その活躍に注目した。

ただ、ジャッジに不足しているのはワールドシリーズ制覇の指輪だ。ジャッジは2024年に1度だけワールドシリーズに進出したが、準優勝に終わっている。『MLB.com』は「大きな視点で見れば、公平であろうとなかろうと、彼は最終的に“ヤンキースとともに優勝できるのか”で永遠に評価されるだろう」としつつも、「しかし彼が打席に立つ瞬間に、そんな大きな物語を気にする必要はない。ジャッジは、このリストの中で、いつかあなたが孫に“自分が実際に見た選手だ”と語ることになる2人のうちの1人だ」とし、歴史的な活躍に感嘆を示した。

大谷とジャッジのほか、ア・リーグ中地区ではタリック・スクーバル（デトロイト・タイガース）、西地区ではニック・カーツ（アスレチックス）、ナ・リーグ東地区ではフアン・ソト（ニューヨーク・メッツ）、中地区ではポール・スキーンズ（ピッツバーグ・パイレーツ）らが、今回のリストに名を連ねた。

