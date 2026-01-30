&TEAM（エンティーム）のKが、1月30日19時56分から放送される日本テレビ系『沸騰ワード10』に出演。番組公式Xでは、SNS限定の“未公開トーク”として、Kが最近ハマっている「あるもの」について語る動画が公開され、注目を集めている。

【動画】サウナにハマったことを明かした&TEAM K【写真】2024年には、サラストヘア×カラフルニットで番組出演／休暇にはサウナの他にパリ旅行も。Kの美麗ロングコート姿

■&TEAM K「なんで大人の人ってサウナ好きなんだろうって思って」

Kは、明るめの毛先をラフに散らしたヘアに、セーターとジャケットを合わせたブラウン系の温かみあるスタイリングで登場。2025年末の『NHK紅白歌合戦』出演後、少し休みをもらえたことを明かし、その期間中にサウナにハマったと告白した。

「なんで大人の人ってサウナ好きなんだろうって思って行ってみたら、すごくハマって」と語るK。司会のバナナマン・設楽統が「隣のおじさんも好きだよ」と、Kの隣に座る日村勇紀を指差すと、日村は「今日も行ってます」とサウナ愛をアピールする。

「（サウナについて）教えてください！」と素直にお願いするKに、「いいよ」と快諾した日村は、「一緒に行くってこと？」と嬉しそうに返答。これにはKが手を振って否定するも、最後にもう一度「でも本当、教えてください！」と改めて伝えると、日村も「ぜひぜひ」と快く応じ、“サウナー”同士が通じ合う微笑ましいやりとりを見せた。

SNSでは、「未公開トークありがとうございます！」「ケイくんのスタイリングめっちゃかっこいい」「Kくんも十分“大人の人”だよ笑」「日村さんとのやりとりが可愛すぎる」「本当に日村さんとサウナ行っちゃいそう」「お友達の八木勇征くんもサウナ好きじゃない？」「今日も撮影前に早起きしてサウナ行ったって言ってたよね！」など、ファンの反応が多数寄せられている。

