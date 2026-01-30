ＬＩＸＩＬ <5938> [東証Ｐ] が1月30日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比2.8倍の118億円に急拡大し、通期計画の80億円に対する進捗率が147.6％とすでに上回り、さらに5年平均の121.3％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は38億円の赤字(前年同期は22.8億円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比2.9％増の84.5億円となり、売上営業利益率は前年同期の4.6％→4.7％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

