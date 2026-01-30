ＡＩＲＭＡＮ <6364> [東証Ｐ] が1月30日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.7％増の62.5億円に伸び、通期計画の70億円に対する進捗率は89.3％に達し、5年平均の72.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.7％減の7.4億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比15.5％増の25.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.7％→14.9％に大幅上昇した。



