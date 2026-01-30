共英製鋼 <5440> [東証Ｐ] が1月30日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比28.0％増の126億円に伸び、通期計画の160億円に対する進捗率は79.1％に達し、5年平均の73.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比42.9％減の33.4億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比11.2％増の41.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の4.8％→5.4％に改善した。



株探ニュース

