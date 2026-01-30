¥Ù¥ë¥Ñー¥¯¡¢Á°´ü·Ð¾ï¤ò8¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¾å¾è¤»¡¢ÇÛÅö¤â9±ßÁý³Û
¡¡¥Ù¥ë¥Ñー¥¯ <9441> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î30Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë¶ÈÀÓ¡¦ÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î55.9²¯±ß¢ª60.1²¯±ß(Á°¤Î´ü¤Ï43.5²¯±ß)¤Ë7.5¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬28.4¡óÁý¢ª38.1¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î5´ü¤Ö¤ê¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î18²¯±ß¢ª22.2²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï15.8²¯±ß)¤Ë23.3¡óÁý³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬13.3¡óÁý¢ª39.7¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î93±ß¢ª102±ß(Á°¤Î´ü¤Ï50±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡ÊÏ¢·ë¡¡½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡ËÅö¼Ò¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÅù¤Î²óÀþ·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤ÈÅù¤Ë¤è¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÅù¤Î²óÀþ³ÍÆÀ·ï¿ô¤¬·×²èÃÍ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Çä¾å¹âµÚ¤Ó³ÆÃÊ³¬¤ÎÍø±×¤¬·×²èÃÍ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åµ¤Î¤È¤ª¤ê½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¸ÄÊÌ¡¡º¹°Û¤ÎÍýÍ³¡ËÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¼õ¼èÇÛÅö¶â¤Ë¤è¤ê¡¢·Ð¾ïÍø±×µÚ¤ÓÅö´ü½ãÍø±×¤ÏÁ°´ü¼ÂÀÓÃÍ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Ï¢·ëÇÛÅöÀ¸þ30¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¡¢2025Ç¯12·î´ü¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾åµÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢2025Ç¯12·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÁ°²óÈ¯É½¤Î£±³ôÅö¤¿¤ê56±ß¤«¤é9±ß°ú¤¾å¤²¡¢65±ß¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Î£±³ôÅö¤¿¤êÍ½ÁÛÇÛÅö¶â¤Ï102±ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÃí¡Ë¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬Æâºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î18²¯±ß¢ª22.2²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï15.8²¯±ß)¤Ë23.3¡óÁý³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬13.3¡óÁý¢ª39.7¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î93±ß¢ª102±ß(Á°¤Î´ü¤Ï50±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡ÊÏ¢·ë¡¡½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡ËÅö¼Ò¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÅù¤Î²óÀþ·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤ÈÅù¤Ë¤è¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÅù¤Î²óÀþ³ÍÆÀ·ï¿ô¤¬·×²èÃÍ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Çä¾å¹âµÚ¤Ó³ÆÃÊ³¬¤ÎÍø±×¤¬·×²èÃÍ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åµ¤Î¤È¤ª¤ê½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¸ÄÊÌ¡¡º¹°Û¤ÎÍýÍ³¡ËÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¼õ¼èÇÛÅö¶â¤Ë¤è¤ê¡¢·Ð¾ïÍø±×µÚ¤ÓÅö´ü½ãÍø±×¤ÏÁ°´ü¼ÂÀÓÃÍ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Ï¢·ëÇÛÅöÀ¸þ30¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¡¢2025Ç¯12·î´ü¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾åµÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢2025Ç¯12·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÁ°²óÈ¯É½¤Î£±³ôÅö¤¿¤ê56±ß¤«¤é9±ß°ú¤¾å¤²¡¢65±ß¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Î£±³ôÅö¤¿¤êÍ½ÁÛÇÛÅö¶â¤Ï102±ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÃí¡Ë¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬Æâºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£