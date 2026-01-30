¡ØÉü½²Âå¹Ô¿Í¡ÁÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼¡Á¡Ù¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ5Áª¡¡¤¢¤¹¤«¤éÍèÆü¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬¡¢1·î31Æü¡¢2·î1Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍèÆü¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ø2026 LEE JE HOON FANMEETING ¡ÖOur 20th Moment¡× in JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÉü½²Âå¹Ô¿Í¡ÁÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼¡Á¡Ù¡Øµ±¤¯À±¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ù¡ØÌÀÆü¡¢¥¥ß¤È¡Ù¡ØÈëÌ©¤ÎÈâ¡Ù¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¡ÊABEMA¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÎò»ËÂçºî¡ØÈëÌ©¤ÎÈâ¡Ù¤Ç¤ÏÀ¤»Ò¤ò±é¤¸¤ë¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó
¢£¡ØÉü½²Âå¹Ô¿Í¡ÁÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼¡Á¡Ù
¡¡Èï³²¼Ô¤Îº¨¤ß¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¡¢ºÇ¶¯¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Æ°¤½Ð¤¹ÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡É½¸þ¤¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¡¢¤·¤«¤·¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢Ë¡¤ÇºÛ¤±¤Ê¤¤°¿Í¤òÈï³²¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÄ¨¤é¤·¤á¤ë¡ÈÉü½²Âå¹Ô¿Í¡É¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¡£¸µÆÃ¼ìÉôÂâ½Ð¿È¤Ç¡¢Å·ºÍÅª¤Ê±¿Å¾µ»½Ñ¤È¶¯¸Ç¤ÊÆùÂÎ¤ò»ý¤Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¥à¡¦¥É¥®¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ITµ»½Ñ¼Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÂåÉ½¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ê¥¥à¡¦¥¦¥£¥½¥ó¡Ë¤é¤¬¥Á¡¼¥à¡Ö¥à¥¸¥²±¿Í¢¡×¤È¤·¤Æ·ëÂ«¤·¡¢°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬¸«¤»¤ëÊÑ¸¸¼«ºß¤Î±éµ»¡£ÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀøÆþÀè¤Ç¤Ï¥¯¥»¤Î¶¯¤¤Ãæ¹ñ¿Í¤«¤é¤Ò¼å¤Ê¶µ»Õ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê²ñ¼Ò°÷¤Þ¤Ç¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤ÄÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È½éÄ©Àï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤âÈäÏª¡£2021Ç¯SBS±éµ»Âç¾Þ¤Ç6´§¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±»þ´ÖÂÓ»ëÄ°Î¨1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿ÏÃÂêºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Øµ±¤¯À±¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ù
¡¡¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤È¥Á¥§¡¦¥¹¥Ó¥ó¤¬¼ç±é¡¢¡È½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤Î¾ì½ê¡É¿ÎÀî¶õ¹Á¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÌ´¤òÄü¤á¡¢¿ÎÀî¶õ¹Á¤ÎÎ¹µÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Á¡¼¥à¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ê¿·Æþ¼Ò°÷¥¤¡¦¥¹¥è¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡Ë¡£Ê¿ËÞ¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦Èà¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¥Ï¥ó¡¦¥è¥ë¥à¡Ê¥Á¥§¡¦¥¹¥Ó¥ó¡Ë¤¬°ÛÆ°¤·¤Æ¤¯¤ë¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¥è¥ë¥à¤È¡¢¼Â¤Ï±¦¼ê¤ËÈëÌ©¤òÊú¤¨¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ÆÃ°ÛÂÎ¼Á¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¹¥è¥ó¡£ºÇ°¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢¶õ¹Á¤Çµ¯¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡ØÏ²Ì¡¥É¥¯¥¿¡¼ ¥¥à¡¦¥µ¥Ö¡Ù¤Î¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡¢±é½Ð¤Ï¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤Î¥·¥ó¡¦¥¦¥Á¥ç¥ë¤È¤¤¤¦¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥è¥ë¥à¤ËÊÒÁÛ¤¤¤ò¤¹¤ëÆ±´üÌò¤È¤·¤ÆSF9½Ð¿È¤Î¥í¥¦¥ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬2018Ç¯SBS±éµ»Âç¾ÞºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¼î¶Ì¤Î¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÌÀÆü¡¢¥¥ß¤È¡Ù
¡¡¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡¢¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤¬¶¦±é¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥é¡¼¤ÎÉ×¤È¤½¤ÎºÊ¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¤Ç»ñ»º²È¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÎ¨¤¤¤ë¼ã¤¼Â¶È²È¥æ¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤Î´é¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢3Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ç¼«Ê¬¤¬»à¤Ì±¿Ì¿¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¤½¤Î±¿Ì¿¤Î¸°¤ò°®¤ë½÷À¡¢¥Þ¥ê¥ó¡Ê¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡Ë¤òÃµ¤·½Ð¤¹¡£
¡¡¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥½¥¸¥å¥ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¶á¤Å¤¯¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤¦¤Á¤ËËÜµ¤¤Ç°¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ3¥ö·î¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É·ëº§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¥½¥¸¥å¥ó¤Ï¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ÎÈëÌ©¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥Þ¥ê¥ó¤ò»à¤Ê¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ÆËÛÁö¤¹¤ë¡£¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿STUDIO DRAGONÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¡¢´Å¤¯ÀÚ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¡£
¢£¡ØÈëÌ©¤ÎÈâ¡Ù
¡¡¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ã¥¥å¤È¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬¶¦±é¤·¤¿¡¢Ä«Á¯²¦Ä«ºÇÂç¤ÎÆæ¡ÖÊÆ¤Ó¤Ä»ö·ï¡×¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼»þÂå·à¡£
¡¡1754Ç¯¡¢Ä«Á¯Âè21Âå²¦¡¦±ÑÁÄ¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ã¥¥å¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÀ¤»Ò¥¤¡¦¥½¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡Ë¡£²¦¸¢¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤ÎÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤ò´Ó¤¯Éã¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÈÊ¬¤òÌä¤ï¤ºÌ±¤¬¸øÊ¿¤ËÊë¤é¤»¤ëÀ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¤Æ³¹¤Ø½Ð¤«¤±¡¢ÂßËÜ²°¤ÎÌ¼¥½¡¦¥¸¥À¥à¡Ê¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡ÖÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÂßËÜ¶È¤È½ÐÈÇ¤òµö²Ä¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢½Å¿Ã¤¿¤Á¤äÉã¡¦±ÑÁÄ¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢ÂÐÎ©¤Ï·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥½¥ó¤Î¿ÆÍ§¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢¥½¥ó¤Ï¥¸¥À¥à¤òÈëÌ©ÁÜºº´±¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Æ¿¿Áê¤òÄÉ¤¤»Ï¤á¤ë¡£Ì¾Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ã¥¥å¤È¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬¡¢Èá·àÅª¤Ê±¿Ì¿¤òÃ©¤ëÉã»Ò¤òÇ®±é¡£Îò»Ë¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¿Æ»Ò¤Î³ëÆ£¤È¡¢±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òË½¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù
¡¡²õ¤ì¤¿ÌµÀþµ¡¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸½ºß¤È²áµî¡£´Ú¹ñ¤Ç¡È¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¡É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹
¡¡·Ù»¡¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥è¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÇÑ´þ½èÊ¬À£Á°¤Î¸Å¤¤ÌµÀþµ¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÌµÀþµ¡¤«¤é15Ç¯Á°¤Î·º»ö¥¤¡¦¥¸¥§¥Ï¥ó¡Ê¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¡Ë¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£È¾¿®È¾µ¿¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¸¥§¥Ï¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤ËÌ¤²ò·è»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¥Ø¥è¥ó¤Ï¡¢·º»ö¥Á¥ã¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥Ø¥¹¡Ë¤È¶¦¤Ë»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸½ºß¤ÎÃÎ¼±¤È²áµî¤Î·º»ö¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦2¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢²áµî¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¿·¤¿¤Êµ¾À·¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£åÌÌ©¤ÊµÓËÜ¤È¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤Î±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿·æºî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
