雀士たるもの、やはりアガリこそが復活の証しだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が約2カ月ぶりの復帰戦で見事にトップを獲得。東2局、復帰を祝うようなアガリを決めた瞬間、ファンからは「不死鳥たかき」「やべ泣きそう」という喜びの声が押し寄せた。

【映像】ファン感涙！浅井堂岐、大病から復活のアガリ

浅井は12月4日、試合中に体調異変を感じると、試合後にスタジオの隅で座り込むなどし、その後病院に直行。脳血管疾患と診断され、そのまま入院となった。一時は意識不明にもなり、障害なく復帰できる確率は30％とも言われていたが、後遺症などなく退院。そして離脱から約2カ月後に、戦列復帰を果たした。

東2局、赤5筒にピンズで1面子というまずまずの配牌をもらうと、順調に手を育てていき13巡目にテンパイ。2索と西のシャンポン待ちでリーチを敢行した。復帰後、初のリーチにファンからも大声援が送られる中、14巡目にトップ目だったBEAST X・中田花奈（連盟）が西をツモ切りして、これをロン。リーチ・一発・西・赤の満貫、8000点を獲得した。生死の淵をさまよったところから退院、試合に復帰し、待望のアガリ。ファンからは祝福の声が殺到し「退院祝いの満貫」「復帰初あがり！！」と大盛り上がりだった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

