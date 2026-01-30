福井県知事選で初当選した石田嵩人氏（３５）が２９日、初登庁した。

現職の全国知事では最年少となる。石田知事は「職員のみなさまと一緒に、県政を着実に前進させる」と力強く宣言。約２か月間のトップ不在で、待ったなしの課題が山積する中、県政運営をスタートさせた。

午前９時頃、石田知事は県庁玄関で約８００人の職員に拍手で出迎えられた。職員に手を振るなど気さくな様子を見せ、越前水仙の花束を受け取った。

石田知事は「スイセンはどんな天候にも負けない力強い県民性を表している。粘り強く最後まで諦めない気持ちで、県民からの信頼回復に努める。どうか力を貸していただきたい」とあいさつした。

正庁での就任式では、約３５０人の幹部職員らを前に「令和の時代にふさわしい感覚で、（職員が）最高のパフォーマンスが発揮できる環境づくりに取り組む」と意気込みを語り、「徹底した県民目線で仕事に取り組んでいただきたい」と求めた。

知事室に入った石田知事は、受け取ったスイセンを早速、執務机に飾った。「今年のスイセンは一段と香りが良いみたいで、うれしい」と笑顔を見せた。その後、就任記者会見に臨んだ。

午後には各部の部長が出席する会議に出席。「県民の命と暮らしを守るため、（県政の）停滞は許されない。２月県議会までいとまがなく、速やかに実行すべき施策は当初予算に反映させてほしい」と命じた。

◇

就任後初の記者会見に臨んだ石田知事は、前知事によるセクハラ問題をはじめとする県政課題に取り組む熱意を示した一方で、「就任したばかりで、判断のための詳細な情報を入手している」など慎重な言い回しも目立った。

セクハラ問題について、石田知事は「実効性のある再発防止策と組織改革を進める」と強調。ハラスメント防止責任者の設置をはじめとする組織体制の強化や、特別職を含めたハラスメント防止条例の制定などを進める考えを示した。

ただ、責任者の具体的な形については「（今後）議論を進めたい」と明言を避けた。また、特別職や管理職からのハラスメントに関する職員への再調査を行うかどうかについても、「県民の意見を聞いて判断したい」と述べるにとどめた。

辞職以後、セクハラ問題について公の場で説明していない前知事の説明責任は「十分であるとは言い難い」との見方を示したが、説明責任を果たすよう求めるかについては「（関連の）情報をかみ砕き、内容を把握した上で判断したい」とした。

また選挙期間中、ＳＮＳで移民政策に反対したことを巡っては「（外国人労働者らを）無秩序、無計画に受け入れるべきでない」と改めて強調。外国人も住みやすい社会とするため、県が進めてきた「多文化共生推進プラン」などについては「軽々に（是非を）判断するのはふさわしくない。現状を把握し、適切に判断したい」とした。