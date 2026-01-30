SNSで知り合った女性に現金を貸し、「遅延損害金」と称して違法な利息を得たとして、暴力団関係者の男が逮捕されていたことがわかりました。

出資法違反の疑いで逮捕されたのは、六代目山口組系暴力団の関係者、田口太陽容疑者（36）です。

捜査関係者によりますと田口容疑者は2022年7月から9月にかけてSNSで知り合った20代の女性に、現金を貸し違法な利息を得た疑いがもたれています。

女性は、田口容疑者は、現金25万円を女性に貸し付け、法律で定められた利息上限の約6倍にあたる89万1000円の利息を不正に得ていたということです。

女性は当初「年利0パーセント」と言われ契約を交わしていましたが、返済が滞ると、「遅延損害金」と称して、高額の利息を回収していたということです。

田口容疑者が、返済ができなくなった女性の実家に押しかけ、女性の両親に返済を迫ったため、通報したことで事件が発覚しました。

調べに対し田口容疑者は、「お金を貸したことや利息を受け取った記憶は全くありません」と容疑を否認しているということです。