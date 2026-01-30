Àî¾åËã°á»Ò¡Ê59¡Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î²È¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤´¼«Âð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í!?¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤±¤ë¤ª¤¦¤Á¤¬2¤Ä¤Î¹ñ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀî¾åËã°á»Ò¡Ê59¡Ë¤¬¡¢½ÐÀ¸ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Î²È¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀî¾åËã°á»Ò¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î²È¤ä¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¡ÖÇ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤ä¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿Àî¾å¡£
Àî¾åËã°á»Ò¡¢½ÐÀ¸ÃÏ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î²È¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡2026Ç¯1·î27Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉÀã¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Ø¥ë¥·¥ó¥¶õ¹Á¤ËÅþÃå¡£¤³¤Î¸åµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎËÌ²¤¤Î¶õµ¤¡£Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Î²È¤ËÅþÃå¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉô²°¡£ÊÒÉÕ¤±¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤äÁë¤«¤é³°¤ÎÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤ë»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤±¤ë¤ª¤¦¤Á¤¬2¤Ä¤Î¹ñ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤´¼«Âð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í⁉¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë