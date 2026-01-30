M!LKµÈÅÄ¿Î¿Í¡Ö¤è¤ê¥Ï¡¼¥É¡×¿Ê²½¤·¤¿»¦¿Ø¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡õÎ¢ÏÃÌÀ¤«¤¹ ¼ç±éÉñÂæ¡ÖFFBE¸¸±ÆÀïÁè¡×Âè2ÃÆ³«Ëë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/30¡ÛM!LK¤ÎµÈÅÄ¿Î¿Í¤¬1·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØFINAL FANTASY BRAVE EXVIUS ¸¸±ÆÀïÁè THE STAGE ¶¡Ù¤Î³«ËëÄ¾Á°¼èºà²ñ¤Ë¡¢ÉðÆ£½á¡Ê¸¶°ø¤Ï⾃Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¢Àî¾åÀé¿Ò¡¢ÎëÌÚÚü¡ÊWATWING¡Ë¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¢¹çÅÄ²íÍù¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥º¥êÃæ¤Î26ºÐ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¼ç±éÉñÂæ¤Ë¥Ð¥¹¥°¥Ã¥ºº¹¤·Æþ¤ì
2024Ç¯¡¢¿Íµ¤RPG¡ÖFINAL FANTASY¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ËÜºî¡£¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î»¦¿Ø¡¢¤½¤·¤Æ¸¶ºî¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢¥ê¥ª¥Ë¥¹¤ÎÂèÆóÉôÂâ¡ãÁóãÖ¡ä¤òÎ¨¤¤¤ëÁÐ»Ò¤Î·»¡¢¥â¥ó¥È¡¦¥ê¥ª¥Ë¥¹Ìò¤òÂ³Åê¤¹¤ëµÈÅÄ¡£Âè2ÃÆ¤Î³«Ëë¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÁ°²ó¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âè2ÃÆ¤Ë¤·¤Æ¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤³¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤ë´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¹ðÇò¡£¡Ö±ÇÁü¤ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤«¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ë»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬1ÈÖË×Æþ´¶¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤È±é¼Ô¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë»¦¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°²ó°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÈÅÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¤è¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ê»¦¿Ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤É¤¦¤ä¤é¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤â¥Ï¡¼¥É¤Ë¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÎ¤òÏ«¤ê¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤òÞú¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö·Î¸Å¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÀä»¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¿ï½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¡Á2·î8Æü¤Ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢Âçºå¸ø±é¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¡Á2·î16Æü¤ËÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ¾å±é¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡µÈÅÄ¿Î¿Í¡ÖFFBE¸¸±ÆÀïÁè2¡×³«Ëë¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß
¢¡µÈÅÄ¿Î¿Í¡Ö¤è¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ë¡×¿Ê²½¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ
