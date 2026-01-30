西山茉希「ご近所新年会」豪華手料理ショット公開「お店レベル」「全部美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】モデルの西山茉希が1月29日、自身のInstagramを更新。新年会の手料理を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「お店レベル」スペアリブポトフ・ハムチーズフライなど豪華手料理
西山は「＃西山食堂」とつづり、「スペアリブポトフ」「ハムチーズフライ」「カラフルサラダ」「ナポそば」などの手料理を披露。同日に更新したストーリーズでは「ナポそば」の写真とともに「＃小さなご近所新年会」のハッシュタグを添えて「初手開始」とつづっている。
この投稿にファンからは「全部美味しそう」「お店レベル」「ご近所さんになりたい」「豪華な新年会」「参加したい」などといった反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆西山茉希「ご近所新年会」豪華手料理ショット公開
◆西山茉希の手料理が話題
