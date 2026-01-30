春コーデの準備はOK？ 毎日活躍するアイテムなら【RHC ロンハーマン】をチェック！

春のお買い物計画は順調ですか？ せっかく買うならデイリーに活躍するアイテムを、とお考えの人は【RHC ロンハーマン】をチェック！ 【チャンピオン】とコラボしたダブルジップフーディ、【レペット】とコラボしたバレエシューズがかなり使えるんです。

即戦力間違いなし！【チャンピオン】コラボのダブルジップフーディ

着丈を程よく短くし、コンパクトなシルエットに仕上げた季節の変わり目に重宝するダブルジップフーディを【チャンピオン】とコラボ。2026年2月7日（土）より発売されます。

「Bouble Zip Hooded Sweatshirt」\20,900【Champion for RHC】

カジュアルからキレイめまで様々なコーディネートで活躍するようアイボリー、グレー、ブラックの3色で展開。各カラーにおすすめなスタイリングをご提案します。

カジュアルコーデもソフトな印象に仕上げる柔和なアイボリー

アイボリーのダブルジップフーディを合わせたコーディネート

［左］デニムのオーバーオールと合わせたカジュアルなコーディネートも、ソフトな印象のアイボリーなら大人仕様に。

［中央］どんな色もソフトに包み込むのがアイボリーの魅力。ヴィヴィッドなピンクのパンツも、うまくコーディネートに調和させる力があります。

［右］ふんわり広がるブラックのワンピースと合わせれば、リラックス感がありながらも落ち着いた印象をキープできます。

都会的なムードをプラスするなら、洗練グレーを

グレーのダブルジップフーディを合わせたコーディネート

［左］ロマンティックなフリルのティアードスカートを、グレーのフーディでカジュアルダウン。大人の甘めコーデが即叶います。

［右］フーディを主役にするなら、トレンドのデニムパンツと合わせるのがGOOD。フーディのフロントを閉じればすっきりとしたスタイリングに。

コーデをシャープに引き締め、大人に見せる辛口ブラック

ブラックのダブルジップフーディを合わせたコーディネート

［左］差し色にライラック色のTシャツを取り入れたコーディネートは、レザー調スカートをフーディの色とリンクさせてブラックに。フーディがカジュアルなムードをプラスします。

［右］チノのワイドパンツに、コンパクトなブラックフーディで色とシルエットにメリハリを効かせて。リラクシーながら、スマートな雰囲気も醸し出せます。

【レペット】の定番「サンドリオン」で初コラボ！

【チャンピオン】のダブルジップフーディとも好相性な【レペット】とのコラボシューズも登場。

「ballet shoes」各\67,600【レペット × RHC】

【RHC ロンハーマン】のウィメンズでは初めてとなる【レペット】とのコラポレーションシューズが2026年2月21日（土）リリース。【レペット】のアーカイブから限定カラーを【RHC】が選定し、定番バレエシューズ「サンドリオン」に落とし込んでいます。インソールのダブルネームロゴが特別感を高めます。定番色以外を継続することの少ない【レペット】との特別な一足。

春スタイルへのスイッチは【RHC ロンハーマン】のコラボアイテムから始めてみては。

※価格はすべて税込みです