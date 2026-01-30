·î¾ë¤«¤Ê¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢3.22È¯Çä·èÄê¡ª¡¡É½»æ¥«¥Ã¥È3¼ï²ò¶Ø
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦·î¾ë¤«¤Ê¤È¤Î¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¡¢SDP¤è¤ê3·î22ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£É½»æ¥«¥Ã¥È3¼ï¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼É½»æ¤Ç¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Î½À¤é¤«¤µ¡¢FC¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¤Ç¤ÏÀ¡¤ßÅÏ¤ëÆ©ÌÀ´¶¤ò¸«¤»¤ë
¡¡2009Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ØÆþÃÄ¸å¡¢·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯7·î¤ËÂàÃÄ¡£ÂàÃÄ¸å¤â¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÈÈ´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤¹¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢½÷Í¥¡¦²Î¼ê¡¦À¼Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢3·î¤Ë±Ç²è¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¤òÃ´Åö¤·¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡¼¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£8·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡ÈMagic in the Stars¡É¡×²£ÉÍ¸ø±é¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÃ´¤¤¡¢10·î¤Ë¤Ï¡Ö¸ÅÅÔ¤Î¿è¤ÈÀ¶¿å»û¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡¢É÷²í¤Ê¤ë°ìÌë¡×¤Ø¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢À¶¿å»û¤Ë¤ÆÊôÇ¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯1·î1Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀseason24 ¸µÃ¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù¡Ù¤Ø½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥á¥¾¥ó¡ÖMIKIMOTO¡×¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡¢µþÅÔ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç4·î18Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡ÖËÌÌîÅ·¿À¡×¤ÎÅ¸Í÷²ñ¹ÊóÂç»È¡¦²»À¼¥¬¥¤¥É¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëºÍÇ½¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ìµ¤ÉÊ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ïº£¤Ê¤ª¹â¤ß¤Ø¤È¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î¿È2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À·î¾ë¤«¤Ê¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Î¤¾¤¯½À¤é¤«¤µ¤Þ¤Ç¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ý¤á¤¿°ìºý¡£»ëÀþ¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¡¢¶õµ¤´¶¤Ê¤É¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢·î¾ë¤«¤Ê¤È¤Î¡Èº£¡É¤ò³Î¤«¤Ë´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡É·î¾ë¤«¤Ê¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¡É¤¹¤ë¤³¤È¡£ºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¾þ¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªºÝÎ©¤ÄÂ¸ºß´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Èà½÷¤¬»ý¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ½»æ3¼ï¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼É½»æ¤Ç¤Ï¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¡Ö¶¯¤µ¡×¤ò¡£Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼É½»æ¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î¡Ö½À¤é¤«¤µ¡×¤ò¡£¤½¤·¤ÆFC¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¤Ç¤Ï¡¢À¡¤ßÅÏ¤ë¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÉ½»æ3¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÊÔÌ¤·ÇºÜ¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÈÎÇä¤â·èÄê¡£ËÜºî¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍÆ»Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÎÀ¡¢µ¤ÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÆâÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊõÄÍÂàÃÄ¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤ë·î¾ë¤«¤Ê¤È¡£¤½¤Î¡Èº£¡É¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢3·î7Æü¤ËÂçºå¡¢3·î8Æü¤ËÅìµþ¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø·î¾ë¤«¤Ê¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026.4¡¾2027.3¡Ù¤Ï¡¢SDP¤è¤ê3·î22ÆüÈ¯Çä¡£
