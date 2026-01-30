俳優の井上芳雄が夏目漱石、三浦宏規が坊っちゃんを演じるミュージカル「アイ・ラブ・坊っちゃん」（Ｇ２演出）のメインビジュアルが３０日、初公開された。

１９９２年に音楽座ミュージカルで初演され、紀伊國屋演劇賞・団体賞、読売演劇大賞優秀作品賞などを受賞した傑作。苦悩の底にあった漱石が小説「坊っちゃん」の執筆を通して自己を回復していく姿と、それを受け止める妻・鏡子（土居裕子）の姿など、史実とフィクションを織り交ぜ、日常と小説世界がシンクロする巧みなオリジナルストーリーと演出が高い評価を受けた。

音楽座ミュージカルのファンだったという井上は「日本のオリジナルミュージカルの傑作を、今のお客様に見ていただけることが大きな喜びです」。漱石役には「気難しい文豪を演じたことがないので、新しい役柄を開拓できるという意味でも、そして土居裕子さんと夫婦役をやらせていただけるということも、大変光栄でうれしいです。今は、多彩なキャストスタッフの皆さんと新しい『アイ・ラブ・坊っちゃん』を作れる期待で一杯です」と意欲を燃やしてる。

三浦は井上とミュージカルで初めて共演することに「すごくうれしいです。ご一緒して多くの事を吸収しながら、楽しんでお稽古したいと思っています」と心を踊らせている。「小説の『坊っちゃん』をまだ読んだことがない方でも楽しんでいただける作品ですので、ぜひ、ご家族やお友達と観にいらしてください。お待ちしています」とメッセージを送った。

小林唯が山嵐役、彩みちるが登世役、松尾貴史が赤シャツ役、春風ひとみが清役、土居裕子が鏡子役、山野靖博が林アキラ役を演じる。５月１〜３０日に東京・明治座、６月７〜１４日に札幌文化芸術劇場ｈｉｔａｒｕ、６月２２〜２８日に大阪ＳｋｙシアターＭＢＳで上演する。