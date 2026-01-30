『ラブパワーキングダム2』“モテ男”に質問！ Vol.4田中ゆうき「僕のモテはグローバルにも通用する」
「ABEMA」は、2月11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと12日となったきょうは、ユウキ。
――名前、年齢、職業を教えてください。
ユウキです、年齢は29歳、職業は飲食店を経営してます。
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
高校時代ずっと野球をやっていたので、高校卒業後すぐは坊主だったんですけど、友達から「SKY-HIさんに似てるからこれかぶってみて」とウィッグを渡されたんですよ。それをかぶって写真を撮って、当時mixiが開催していたオーディションに応募したら優勝して。
それが「あ、これ僕髪の毛生えたらちょっと芸能人になれるレベルなのかもしれない」って初めて自覚した瞬間でしたね。もちろん小学校時代からバレンタインデーにチョコレートを100個とかもらっている時点でモテていることには気付いてはいたんですけど（笑）。第三者からの評価という意味で「あ、完全に認められたわ」って思えたのがその時でしたね。
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
僕、色気は常に出すようにしていて。女性と初めて会った瞬間に、「顔かっこいい」とかだけじゃなくて、相手側に「この人とハグしてみたい」と第一印象で想像させることができるような色気をめちゃくちゃ大事にしていますね。漂わせる香りもそうですし、ファッションの色味、あとは唇も常にめっちゃ潤わせてますね（笑）。
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
たいせい（陸大成）くんですね。僕より4歳下なんですけど、それを感じさせないぐらい大人っぽいですし、地頭もいいので。会話も上手なのと、あと間髪入れずに「好きだよ」「かわいいね」とか女の子に言える感じが、見ていて相手との距離感うまかった。たいせいくんはしっかりと女の子のことだけを見ていました。「モテるな」っていうのは感じましたね。
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
やっぱりスタイルがいい子ですね。 僕は大人っぽい、なんか女優さんみたいな人が好きなんです。もし仮に顔が自分のタイプとは離れたちょっとかわいい系の年下の子だとしても、なんかスタイルが良かったら大人っぽく見えたりするので。今回の番組で、「あ、スタイルいい子がすごくタイプなのかもしれない」と気付いた部分もあります。女性らしいボディラインに惹かれますね。
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
2年前くらいにプライベートでカンヌ映画祭を観に行ったんですよ。レッドカーペットの近くで見学していたら、突然「君かっこいいね」って話しかけられて。「特別に、カンヌ映画祭のカーペット一緒に歩いていいよ」って言われてまさかの飛び入り参加で歩かせていただいたんです（笑）。
僕のモテはグローバルにも通用するんだって感じたエピソードですね（笑）。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
20歳からずっと、お酒を提供するお店とかも経営してきたので、番組の中でもとにかくお酒をたくさん飲んで男女問わずメンバーを盛り上げています（笑）。女性とお酒を楽しく飲むのがすごく得意なので、僕の武器であるお酒を飲んでるシーンや飲みの場での“恋愛エンターテイナー”っぷりにぜひご注目ください！
