¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï30Æü¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¼ç±é¡¢²£»³Íµ¶¦±é¤Î¥É¥é¥Þ9¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡Ë¤ÇÂè4¡Á6ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò°ìµó²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡Ä¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡õ²£»³Íµ¡õº´Æ£Âç¶õ¤Î¡É²ÈÂ²¡É¤Û¤Ã¤³¤ê¥·¡¼¥ó
¡¡ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤È¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç¸¶ºî¤ò³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡£¸½ºß¤ÏÂà¿¦¤·¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é²È»ö¤È°é»ù¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£°ìÊý¡¢É×¤ÎÆ»É§¡Ê²£»³¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ·º»ö¡£¿äÍýÎÏ¤Ï¤¤¤Þ°ìÊâ¤Ç¾¯¤·Íê¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þÀÞ¡È³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê¥«¥ó¡É¤òÈ¯´ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤â»Ò¤É¤â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ã¿è¤Ê»ëÅÀ¤ÇÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¡Ä¡Ê!?¡Ë¡£»í¿¥¤Î²Ê³ØÅª¿äÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ»É§¤ÈÎ¼²ð¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÄ©¤à¡È°ì²ÈÁíÆ°°÷¡É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤âÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡³Ø½¬½ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Î½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ»ö·ï¤È¤ª¼õ¸³ÀïÁè¤Î°Ç¤Ë²Ê³Ø¤ÇÇ÷¤ëÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¤ª¼õ¸³½Î¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤í¼ãÍÕ½Î¡×¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ë»ÍÊýÅÄÃ£¿¿(¤è¤â¤À ¤¿¤Ä¤Þ)¤òßÀÀµ¸ç¡¢¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤í¼ãÍÕ½Î¡×¤Î½ÎÄ¹¤Ç¤¢¤ëÊ¿°æ¹§°ìÏ¯¤òÊ¥¾åÂÙ»Ë¡¢Â©»Ò¤¬¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤í¼ãÍÕ½Î¡×¤ËÄÌ¤Ã¤¿·ë²Ì¤ª¼õ¸³¤Ë
Á´Íî¤Á¤·¤¿¤³¤È¤òµÕº¨¤ß¤¹¤ë¡È¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¿Æ¡É »°¾åÆà±û¤òÍ·°æÎ¼»Ò¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ»í¿¥¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ë¡È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ª¼õ¸³¥Þ¥Þ¡É ÉðÆ£²ÂÂå¤ò°ËÆ£½¤»Ò¡¢¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤í¼ãÍÕ½Î¡×»öÌ³°÷¤Ç¤¢¤ë¹¾¸ýÍ§ÏÂ¤òÅèº´ÏÂÌé(¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯)¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡»í¿¥¤ÈÆ»É§¤â¤è¤¯ÃÎ¤ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¼«¼ó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ëÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î´Õ¼±²Ý°÷¡¦»³À¾Ã£ÃË¡Ê¿á±ÛËþ¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤Ç¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤Ç¤¢¤ë¹âÅçÈ»¿Í¤òÈõ¸ý¹¬Ê¿¡¢È»¿Í¤¬Æ¯¤¯¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸²Ú»Ò¤òÀ¾Èø¤Þ¤ê¡¢¼«Âð¤ÇÆ¬Éô¤ò²¥ÂÇ¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤ëÃÓÅÄ½ß¤ò»³¸ýÂçÃÏ¡¢ÂðÇÛÊØ¤ÎÇÛÃ£°÷¤Ç¤¢¤ë¸åÆ£¹§»Ë¤ò»ÔÀîÃÎ¹¨¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÈþÍÆ·Ï¥á¡¼¥«¡¼¼ÒÄ¹ÆÇ»¦»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ë²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤ÇÇ÷¤ëÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»í¿¥¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤ÇÈþÍÆ·Ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Í¥ë¥¢¡×¤Î¹Êó¤Ç¤¢¤ëºäËÜÍ³Íø¤ò¹õÀîÃÒ²Ö¡¢Í³Íø¤ÎÌ¼ºäËÜ ¿¿´õ¤òÁ°ÅÄ²Ö¡¢¡Ö¥Í¥ë¥¢¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤êÆÇ»¦»ö·ï¤ÎÈï³²¼ÔÀ¾¾ò ¿Ìé¤òÅÄÃæ¹¬ÂÀÏ¯¡¢¡Ö¥Í¥ë¥¢¡×¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹±üÅÄ ¹¬·Ã¤òÇÏÞ¼±ÑÎ¤²¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÈþÍÆ·Ï¥á¡¼¥«¡¼¼ÒÄ¹ÆÇ»¦»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ë²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤ÇÇ÷¤ëÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»í¿¥¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤ÇÈþÍÆ·Ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Í¥ë¥¢¡×¤Î¹Êó¤Ç¤¢¤ëºäËÜÍ³Íø¤ò¹õÀîÃÒ²Ö¡¢Í³Íø¤ÎÌ¼ºäËÜ ¿¿´õ¤òÁ°ÅÄ²Ö¡¢¡Ö¥Í¥ë¥¢¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤êÆÇ»¦»ö·ï¤ÎÈï³²¼ÔÀ¾¾ò ¿Ìé¤òÅÄÃæ¹¬ÂÀÏ¯¡¢¡Ö¥Í¥ë¥¢¡×¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹±üÅÄ ¹¬·Ã¤òÇÏÞ¼±ÑÎ¤²¿¤¬±é¤¸¤ë¡£