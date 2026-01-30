¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á7·îÊüÁ÷³«»Ï¡¡PV¸ø³«¤Ç²»³Ú¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈ¯É½¡ª´äºêÂÀÀ°¤é»²²Ã
¡¡¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡Ù¤¬¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎËè½µ²ÐÍË¸á¸å11»þ¡Ö²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë!!¡×ÏÈ¤Ë¤Æ7·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤È½é½Ð¤·ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ë¤è¤ëPV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁðÆåÁÇ»Ò¤È¸ø°Â9²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á±ÇÁü
¡¡¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï±Ç²è¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´äºêÂÀÀ°¤Ë·èÄê¡£²»³Ú¤Ï´äºê¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«²ñ¼°¤Ç²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¾®À¾ÎË¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØDr.STONE¡Ù¤Î²»³Ú¤â¼ê¤¬¤±¤¿YUKI KANESAKA¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±ÂÎÀ©¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¡£
¡¡PV¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¿ÈµÁÂÎ¤Î¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÁðÆåÁÇ»Ò¤È¸ø°Â9²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬º£ºî¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¥É¥é¥Þ¤ÈSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè£±ÃÆ¤ÏÁðÆåÁÇ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÈ¾ÅÄ½¤Ê¿¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£»ÎÏºÀµ½¡¤Ë¤è¤ë¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¥¤¥é¥¹¥È¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ñ¥ó¥¯SF¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤Ï¡¢1989Ç¯¤ËÌ¡²è²È¡¦»ÎÏºÀµ½¡¤¬¡¢ÀÄÇ¯»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÎÁý´©¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó³¤Â±ÈÇ¡×Âè5¹æ¤«¤éÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿SFºîÉÊ¡£ÅÅÇ¾Àï¤ä³ÊÆ®¤Ê¤É¤ÇÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÁ´¿ÈµÁÂÎ(¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°)¤ÎÁðÆåÁÇ»Ò¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢Èà½÷¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤¿¹¶À¤ÎÉôÂâ¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤¬¡¢¹âÅÙÊ£»¨²½¤¹¤ë¶§°ÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¤ÇÀºÌ©¤ÊÉÁ¤¹þ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ñ¥ó¥¯Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤äÅ¯³ØÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÃµµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÍ»¹ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í»¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ï¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâTHE GHOST IN THE SHELL¡Ù¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ2MANMACHINE INTERFACE¡Ù¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ1.5 HUMAN-ERROR PROCESSER¡Ù¤Î3ºý¤¬¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¡°æ¼é´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼Â¼Ì±Ç²è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ·²¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¶Ã¤¤È»É·ã¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²»³Ú´ÆÆÄ¡¦²»³Ú¡§´äºêÂÀÀ°
Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë³«¤¤¤¿»¨»ï¤Î¥«¥é¡¼Èâ³¨¤ËÁðÆåÁÇ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤Ë»ä¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤ÎºîÉÊ¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¤È¥«¥é¡¼¡£¡Ö»ÎÏºÀµ½¡¡×¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃø¼ÔÌ¾¡£¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Î¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î°ìÉô¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ÅÀ¤«¤Ä¸¶Åµ¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤ò²»³Ú¤ÇºÌ¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤¬¹Í¤¨¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö²»¤Î¸ø°Â£¹²Ý¡×¤Ç¤¹¡£ºÍÇ½¤¢¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¡¢»ä¼«¿È¤âÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤è¤êÎÉ¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëî²¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«³§ÍÍ¤È¡Ö¥¨¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£²»³Ú¡§¾®À¾ÎË
Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·à¾ì¤Ç½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¡Ù¡£¤½¤Î¶¯Îõ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÁÏºî¤ä»×ÁÛ¤Ë¤â¡¢¹¶³Ì¤Î±Æ¶Á¤Ï¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Î²»³Ú¤ò¼«Ê¬¤¬Ã´¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡ÄºÇ½é¤ÏÅþÄì¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀ¤³¦¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤¼õ¤±¤¿¤¤¡½¡½¤¿¤À¤½¤Î»×¤¤¤ÇÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¥´¡¼¥¹¥È¤ÎÓñ¤¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡ª
¢£²»³Ú¡§ YUKI KANESAKA
¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡¢Á´¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤«¤é¤¹¤°¤Ë¡¢Amazon¤Ë¤¢¤ë±Ñ¸ìÈÇ¤ÈÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î¸¶ËÜ¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¼è¤ê¤è¤»¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çºî¶Ê¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÔî¤·¤¤¶Ê¿ô¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬Î¹¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÁÍ§¤ÎÂÔ¤Ä¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÏ¿²»¡£¾å³¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»ÅÎ©¤Æºî¶È¡£¤½¤·¤Æµ¢¾ÊÃæ¤ÎTokyo¤Ç¡¢¥â¥Á¡¼¥ÕÃ£¤ÏÄ¹Î¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤«¤é¡¢ÁÈ¶Ê¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê½ªÃå¤·¤Þ¤¹¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¡¢Þú¤à»ö¤Ê¤¯¡¢½ñ¤Ä¾¤¹»ö¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ»Äø¡£ËÍ¤Î»×¤¤¤È¾×Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê·²¤Ï¤½¤ó¤Êµ°À×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó
ºîÉÊÌ¾¾Î¡§¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâTHE GHOST IN THE SHELL
ºîÉÊ·Á¼°¡§TV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¸¶ºî¡§»ÎÏºÀµ½¡¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒKC¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥â¥³¤Á¤ã¤ó
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§±ß¾ëÅã
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§È¾ÅÄ½¤Ê¿
²»³Ú´ÆÆÄ¡¦²»³Ú¡§´äºêÂÀÀ°
²»³Ú¡§¾®À¾ÎËYUKI KANESAKA
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU
ÊüÁ÷»þ´ü¡§¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈËè½µ²ÐÍË¤è¤ë11:00¡Á¡È²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë!!¡ÉÏÈ¤Ë¤Æ2026Ç¯7·îÊüÁ÷³«»Ï
